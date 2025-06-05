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宜蘭望龍埤放養鴨禽多 員山鄉公所公告將移置

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭員山鄉望龍埤環境優美，但因民眾放養、餵食，鴨禽增加，造成環境問題。記者王燕華／攝影
宜蘭員山鄉望龍埤環境優美，但因民眾放養、餵食，鴨禽增加，造成環境問題。記者王燕華／攝影

宜蘭縣員山鄉望龍埤風景區是熱門景點，鄉公所近日張貼公告，要移置部分放養鴨禽，引發討論。鄉公所表示，因民眾放養、餵養，造成鴨禽數量太多，周邊環境惡臭髒亂，為加強管理才與動保團體合作移置，原有自然生態的動物不受影響 。

望龍埤曾是熱門偶像劇取景地點，也因此爆紅，不少民眾對於當地自然風光，及鴨禽在湖面悠遊的模樣相當喜愛。

近日鄉公所貼出公告，請家禽飼主主動把放養的鴨隻及禽鳥移置他處，逾期將依法處理，商請動植物防疫所協助移置，引發民眾討論，有人認為已是望龍埤特色的一部分，應予保留，也有民眾指鴨禽也會走在步道上，糞便造成髒亂，也會擔心追趕、啄傷小朋友。

員山鄉長張宜樺說，因收到民眾陳情，才決定針對被放養的家禽進行安置，將與民團「一起幫助雞鴨鵝」及社團法人台灣動物平權促進會合作，移居部分鴨禽，兼顧景點美觀與環境永續。

張宜樺呼籲民眾不要隨意放養鴨禽影響生態平衡，也不要任意餵食造成環境髒亂與氣味問題，盼共同維護望龍埤的整潔及安全。公所也會持續與動保團體合作，加強環境清潔及鴨禽管理機制，並聽取民眾意見尋求妥善的解決方案。

望龍埤 景點 動保團體

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