聽新聞
0:00 / 0:00
宜蘭望龍埤放養鴨禽多 員山鄉公所公告將移置
宜蘭縣員山鄉望龍埤風景區是熱門景點，鄉公所近日張貼公告，要移置部分放養鴨禽，引發討論。鄉公所表示，因民眾放養、餵養，造成鴨禽數量太多，周邊環境惡臭髒亂，為加強管理才與動保團體合作移置，原有自然生態的動物不受影響 。
望龍埤曾是熱門偶像劇取景地點，也因此爆紅，不少民眾對於當地自然風光，及鴨禽在湖面悠遊的模樣相當喜愛。
近日鄉公所貼出公告，請家禽飼主主動把放養的鴨隻及禽鳥移置他處，逾期將依法處理，商請動植物防疫所協助移置，引發民眾討論，有人認為已是望龍埤特色的一部分，應予保留，也有民眾指鴨禽也會走在步道上，糞便造成髒亂，也會擔心追趕、啄傷小朋友。
員山鄉長張宜樺說，因收到民眾陳情，才決定針對被放養的家禽進行安置，將與民團「一起幫助雞鴨鵝」及社團法人台灣動物平權促進會合作，移居部分鴨禽，兼顧景點美觀與環境永續。
張宜樺呼籲民眾不要隨意放養鴨禽影響生態平衡，也不要任意餵食造成環境髒亂與氣味問題，盼共同維護望龍埤的整潔及安全。公所也會持續與動保團體合作，加強環境清潔及鴨禽管理機制，並聽取民眾意見尋求妥善的解決方案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言