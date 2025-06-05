台鐵點數加碼5至8倍票價回饋92折 花蓮人：吸引力不大

凍漲30年的台鐵票價將於23日漲價，平均漲幅26.8％，台鐵推出「花東會員優惠措施」，點數加碼5至8倍，最多回饋92折。不過，花蓮縣長徐榛蔚主張票價凍漲，並用花東基金補貼，持續至蘇花鐵公路改善工程完成。地方民眾認為，北花來回要1千多元，回饋吸引力不大，可能會改開車去台北。

行政院今天宣布台鐵票價調漲後，加碼花東會員優惠，購票點數最多8倍送。交通部也宣布推出「花東會員優惠措施」，原訂台鐵會員每消費50元可獲1點，自6月23日起，設籍在花蓮、台東的會員購買台鐵車票，假日享5倍點數、平日享8倍點數回饋。

台北到花蓮從440元漲到583元，平日購票起訖點任一站為「花蓮和平—台東大武」間，每消費50元可獲得8點，相當於票價92折優惠；假日購票每消費50元可獲得5點，相當於票價95折優惠。

黃姓民眾每個月會回台北老家，表示583來回就要1166元，就算票價打92折還是超過1000元，可說搭台鐵往返是一筆負擔，相較之下開車油錢不用1000元，自由度又比較高，未來漲價後，可能會改成開車北上。

李姓民眾則是批評台鐵點數回饋無感，表示只打92折優惠略施小惠，還要用點數很不方便、混淆大眾視聽，認為台鐵推會員優惠意義不大，應該要用實質金額減免票價，更提到花東交通不方便，應該適用離島條例，台鐵漲價對花東民眾來說不公平。

徐榛蔚今天也在臉書指出，花東交通不能等，從外傳漲價那刻起就已呼籲，不但反對調漲，也主張由花東基金支應補貼應變，補貼不只是為了減壓，更是守住交通基本權。她再次強調台鐵票價應凍漲，中央盡速定案補貼機制，短期由花東基金補貼，補貼範圍全面涵蓋未設籍學生、就業青年、旅客，照顧實際需求，並持續至蘇花鐵公路改善工程完成。