亞泥花蓮礦場爆破砸壞民宅 公司：將以最快速度完成修復

亞泥（1102）花蓮新城山礦區4日進行例行作業時，傳出爆破出包，碎石噴飛砸破部份民宅。亞泥5日表示，發生零星小碎石飛出，波及民宅和多功能活動中心屋頂事故，所幸並未造成任何人員傷亡，但公司也向受影響居民致上最深的歉意。

亞泥表示，公司高度重視此次事件，除了第一時間立即派員向受影響居民說明，致上誠摯歉意，並致贈慰問金外，也協助修繕受損部分，目前民宅修復作業已完成，活動中心因屬於高空作業，目前積極處理中，會以最快速度，完成修復。

亞泥也啟動全面檢討機制，針對作業各環節強化控管措施，同時提升現場監督密度與作業人員教育訓練，全面提升施工安全標準。

為展現負責任態度並讓社區居民安心，亞泥已於5日在意外發生地點主動停止爆破作業，後續也將主動與主管機關與地方社區保持密切溝通，確保各項作業符合最高安全標準，在完成改善措施後才會復工。

亞泥始終將社區安全與居民福祉視為企業營運根本，他們將持續以更加嚴謹的態度落實風險管理與作業監督，強化安全防線，杜絕相同事件發生。再次向受影響居民致上最深的歉意。