基隆建德國小女童母摔車亡 成立愛心專戶盼善款助難關

基隆李姓單親媽媽2日送女兒到學校後，騎車前往汐止上班途中，在七堵打滑自摔亡，就讀建德國小江姓女童由母親獨力扶養，突如其來的意外讓學校師生深感悲痛，也引起社會各界的關注，市府教育處與學校啟動教育儲蓄戶機制，協助善心捐款，幫女童度過難關。

基隆市政府教育處表示，第一時間即與建德國小保持密切聯繫，與學校啟動「教育儲蓄戶」機制，協助接收社會善心捐款，確保學生的學習與生活支持不中斷。

教育處表示，女童是單親家庭，平時由母親辛苦照料，已安排專業輔導資源介入，協助江姓學生逐步走過難關。

教育處說，依各級學校扶助學生就學勸募條例規定，學校為扶助經濟弱勢學生就學而為勸募行為所得金錢，應專戶儲存於教育儲蓄戶，並專款專用於經濟弱勢學生之就學支出與相關支持。

教育處表示，實際支用項目由建德國小「教育儲蓄戶委員會」審議決定，包含長期教育支出或其他與學生教育或生活相關的支應用途，確保善款妥善運用。

如欲捐助可透過教育儲蓄戶官方網站：

https://www.edusave.edu.tw/school/info/5275A75C05CB413D9490438A2CD696CA進入建德國小頁面參考。

有意捐助者請先打電話給學校輔導室確認，取得匯款帳號後，於匯款單備註欄註明「建德國小江同學專用」，輔導室電話請撥（02）24334216#1041或1040。