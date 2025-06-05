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鐵公路中斷疑有旅宿趁機漲價 花蓮議員要求加強稽查
花蓮在去年震後觀光低迷，旅宿住房不見起色，近日又傳出上月鐵公路中斷後，竟有業者趁機哄抬房價，影響觀光形象，縣議員今天呼籲縣府建立機制強力稽查，也建議若交通中斷可考量補助受困旅客住宿費。縣府表示會加強宣導及稽查，補助部分還需研議。
無黨籍縣議員笛布斯・顗賚今天質詢指出，價格高漲是影響觀光的絆腳石，上月鐵公路因大雨中斷，傳出有旅宿業抬高價格，此舉將讓遊客留下不好印象，要求觀光處強力稽查、汰除不良業者，讓正規經營的業者不要受到傷害。
笛布斯也說，疫情解封以來，花蓮平均住宿價格已經連續數月超過全台其他縣市，花蓮地理條件特殊，外地遊客來的交通時間成本很高，多半規畫2到3天遊程，住宿成為無法避免的基本開銷，若住宿價格遠超過合理範圍，將削弱整體競爭力。
據了解，有遊客上月到花蓮來玩，在某旅館入住4人房兩晚7000元，20日退房要北返，因交通中斷只好回原旅館住宿，雖是平日，竟收取4人房1晚6000多元價格。
無黨籍縣議員魏嘉賢建議，目前鐵路北迴線還不穩定，縣府可考量編列預算或向中央爭取經費，若交通中斷，可補貼受困遊客的住宿費用。
觀光處長余明勲說，縣府連假前會宣導勿漲價，也不定時網路監看住宿價格，會與縣內公協會討論房價合理性，並朝自動化、系統化監看機制努力。至於補助交通中斷的住宿費用，需考量預算及執行公平性等細節，還要研議。
花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，花蓮觀光尚未回溫，平均住房率約兩成多，旅宿業也都盡力推出促銷方案，公會對於會員旅館都會提醒並要求不能哄抬房價，尤其若因交通中斷民眾必須多待一晚，住房還要漲價，一定影響旅遊信心，希望旅宿同業不要有類似行為。
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