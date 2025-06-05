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民視爆職場霸凌！主管情緒失控砸椅下屬「手受傷濺血」 公司回應了

鐵公路易中斷議員籲補貼旅客住宿費 花縣府：可考慮

中央社／ 花蓮縣5日電

花蓮往北鐵公路常因大雨中斷，有議員發現有旅宿趁機哄抬房價，也有議員建議，縣府可規劃補助交通中斷受影響旅客住宿費；縣府回應，會加強稽查，補助房價是可考慮方向。

花蓮縣議會今天進行縣政總質詢，無黨籍議員笛布斯．顗賚、魏嘉賢都關切花蓮觀光問題，其中，5月蘇花公路、北迴鐵路因土石流阻斷，有遊客無法返北，再訂房時發現，原4人房2晚新台幣7000多元，漲價到一晚6000多元。

笛布斯．顗賚指出，花蓮旅遊交通費、旅遊時間成本高，住宿也是無法迴避基本開銷，若住宿價格超出合理範圍，就削弱整體競爭力，詢問縣府有無住宿價格監督機制，不良業者要趕快汰除。

魏嘉賢則建議，在花蓮往北鐵公路還沒恢復穩定前，縣府可編列預算或向中央爭取經費，在發生交通中斷、被迫多留一晚時，可補貼行程受影響遊客住宿費。

花蓮縣府觀光處長余明勲答詢，連假前會加強宣導業者不要惡意漲價，會在網路監看房價，會朝自動化監看繼續努力，也會與公協會討論如何調整價格。

至於補貼交通中斷房價，余明勲會後接受聯訪表示，是可以考慮方向，但受限預算及執行上能否公平、如何審核等細部執行方式，仍要討論。

議員 花蓮 住宿

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