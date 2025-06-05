宜蘭危老重建啟動快速通關 2周書審、補正完成即核准

宜蘭縣推動危老重建，今天宣布即起都市計畫區內申請案「快速通關」政策，收件後2周內書審通知補正、補正完成即核准，盼藉由精簡流程提升行政效率，讓民眾有感，加速進度。

宜蘭縣府配合中央推動危老重建，從2018年7月起受理申請，到今年4月底共核准63件，在六都以外縣市排名第二。已完工取得使用執照者19件，興建中14件，其中宜蘭28件最多、羅東20件。

縣府表示，都市計畫區內屋齡超過30年以上老屋，經建築師或技師公會結構安全性能評估未達標準，改善後不具效益或沒電梯，都可以申請危老重建，可享多項賦稅減免、容積率獎勵等優惠。

代理縣長林茂盛今天宣布，為加速都市更新並提升居住安全，即起推出「兩周書審通知補正，補正完成即核准」的快速通關，加快危老重建的腳步。

縣府建設處都計科長邱盛琳說明，原本民眾掛件申請後，內部書審約需1個月，縣府精簡流程，建立審議SOP機制，「快速通關」縮短約一半書審時間，兩周內完成，若不需補正可簽完核發同意，有檢附資料不全等情況則請申請人補正，補正完成就核准。