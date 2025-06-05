登山熱潮衝擊山林環境 南三段清出許多塑膠垃圾

林保署花蓮分署邀集志工及卓溪鄉登山協會到重要登山路線的南三段東段淨山，清出許多塑膠垃圾，顯示塑膠危害已深入山林，亟需正視及改善，籲登山者行前事先規劃減塑裝備。

南三段東段為進入丹大山區的重要登山路線，自花蓮瑞穗林道15K起登，沿途林蔭蔽天、景色宜人，34K後進入二葉松林，再穿越沙武巒草原，下切太平溪，攀登內嶺爾山東稜，最終抵達海拔2500公尺的太平溪西源源頭。沿線地勢平坦且水源充足處，常成為登山者的紮營點，累積不少人為廢棄物，對山林環境造成壓力。

林業及自然保育署花蓮分署今天發布訊息表示，以實際行動守護山林生態，還給野生動物潔淨無塑的棲地，日前淨山隊伍針對瑞穗林道28K工寮、34K營地、松林營地、匯流口營地及乾溪谷營地等5處紮營熱點，進行垃圾清理。

撿拾的垃圾包括早期造林作業時林班工人遺留的酒瓶、鋁盆及登山遊憩活動產生的高山瓦斯罐、塑膠瓶罐、食物包裝袋等，共清出約40公斤垃圾，由隊員分擔背負下山。

花蓮分署副分署長朱懿千說明，一直持續進行淨山活動，這一次範圍更大，志工們也更加仔細，找到一些造林作業時林班工人遺留的民生用品，檢視後並非具歷史保存價值，因此當垃圾處理；志工們也依據破壞環境程度，將瓦斯罐、塑膠等優先背負下山，酒瓶則移置非登山主線上。

林保署花蓮分署表示，根據綠色和平組織2022年發表「難逃塑命—台灣保育類野生動物及棲地微塑膠污染調查」報告顯示，在5種保育類動物的排遺及棲地飲用水中均驗出微塑膠，威脅野生動物的生存。

其中以微塑膠聚合物為聚乙烯（PE）與聚丙烯（PP）為主，推測來源為食品包裝與飲水容器。這次淨山清出的塑膠垃圾種類與報告結果相符，顯示塑膠危害已深入山林，亟需正視及改善。

花蓮分署呼籲，登山者行前可事先規劃減塑裝備，如將餅乾等零食集中裝入夾鏈袋，移除乾燥劑與塑膠托盤，減少不必要的包裝；行程中也應妥善保存行動糧包裝，離開營地時務必將所有垃圾一併帶下山，對環境負責，珍惜山林資源，共同守護野生動物的棲地環境。