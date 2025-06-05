花蓮夏戀嘉年華7月下旬登場 培養新秀舞台開放徵選

花蓮暑假舉辦夏戀嘉年華已連續舉辦16年，縣府宣布今年演唱會將於7月23日至27日，每晚7時在市區東大門廣場準時開唱，連續5晚集結全台巨星歌手與人氣團體，卡司後續將再公布。另外培養新人的「2025洄瀾新秀爭霸讚」開放報名，入選有機會登上舞台大放異彩。

縣府觀光處表示，今年夏戀嘉年華有「五大主題之夜」，現場將呈現年輕人喜愛的樂團、華語流行當紅偶像、原民歌手、饒舌天團，以及近年未曾出現在夏戀、風靡中生代的民歌之夜。

觀光處指出，在夏戀嘉年華演唱會前先熱身舉辦「洄瀾新秀爭霸讚」，比賽將聚焦於原創音樂演出，徵選出具獨特性與專業水準的新秀團隊。優勝隊伍可得15萬元演出費，更有機會登上夏戀嘉年華或太平洋觀光節跨年演唱會舞台，讓來自東海岸的聲音被更多人聽見。

洄瀾新秀爭霸讚即日起至6月20日止開放報名，徵選分為兩個階段，初賽採線上報名方式，由表演團隊提供影音檔評選，預計6月27日公布決賽隊伍，決賽於7月6日辦理，由8組入選隊伍，角逐2組「洄瀾之星」。3組「閃耀之星」則將獲得演出機會及演出費5萬元，凡年滿13歲、團隊成員中至少1人設籍花蓮縣，即可報名參加。

觀光處表示，暑假除了夏戀嘉年華外，還有持續到8月底的國際疊石藝術季，至7月12日至8月24日的知卡宣綠森林親水公園戲水活動，以及7月12日至8月10日的花蓮FUN暑假，7月18日至20日有花蓮南島聯合豐年節，與8月2日和8月23日兩場星光音樂會，邀請全國民眾走進花蓮旅遊。