礦場炸山！飛石砸山下部落房舍破損 亞泥致歉暫停爆破

位於花蓮秀林鄉的亞泥新城山礦區，昨天上午炸山時，疑因爆破控制不當，大量碎石噴飛砸中山下部落民宅、集會所，至少6處設施受損，幸好沒有人受傷。亞泥坦承是爆破機火藥量估算錯誤，已暫停作業，將加入兩道安檢流程，並修繕受損設施。

這起事故發生在昨天上午11時40分，炸山後大量碎石塊噴飛超過400公尺，有些大小超過15公分，造成部落集會所屋頂破洞、民宅牆面與曬衣場損毀、水管爆裂，部落統計至少6處設施受損。

富世村部落會議主席陳實誠說，這是第一次發生這樣的情況，村民都很害怕，將邀亞泥及承攬廠商到部落開說明會，提出具體的改善措施，未來不能再發生這樣的事情。

亞泥副廠長游象麟說明，5年前就和部落約定爆破時間為上午11時30分到中午12時，昨天上午11時40分爆破時，發生零星飛石噴到活動中心，幸好沒有造成人員傷亡。第一時間就到部落查看，並向居民道歉，也立即暫停爆破，調查事發原因。

游象麟表示，平常爆破安全距離約25公尺，昨天因為是爆破到岩石面比較薄的地方，但最後一道填裝火藥程序時，沒有控制好藥量，碎石就飛出來。

他說，找出原因後，將在填裝火藥時增加兩道管制措施，由亞泥工程師親自檢核，廠內爆破人員15人都經過國家認證，會將新作業規範確實宣達給爆破人員後再恢復作業，預計要3天。