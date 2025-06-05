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67歲東基「CC阿嬤」無師自通 拾筆畫出精彩銀髮人生

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東67歲「CC阿嬤」Salbrina，2年前因病入住迦南護理之家後，照護團隊的建議下，拿起畫筆作畫，無師自通的她，不到1年的時間畫出精彩的銀髮人生。圖／台東基督教醫院提供
台東67歲「CC阿嬤」Salbrina，2年前因病入住迦南護理之家後，照護團隊的建議下，拿起畫筆作畫，無師自通的她，不到1年的時間畫出精彩的銀髮人生。圖／台東基督教醫院提供

台東67歲「CC阿嬤」Salbrina，2年前因病入住迦南護理之家後，在照護團隊的建議下，拿起畫筆作畫，無師自通的她，最擅長人物畫，將大自然的花草、廣告紙、糖果紙等變成創作的媒材，不到1年的時間畫出精彩的銀髮人生。護理之家為她舉辦畫作展示。

CC阿嬤因心臟手術後須有專業照護團隊照顧，於2023年9月入住迦南護理之家。一開始不僅適應困難，不信任服務人員，也不願與其他住民互動，幾乎整日臥床，關在房間裡。照護團隊陪伴下，她身心狀況逐漸穩定，願意走出房間參加靜態活動。

某日CC阿嬤閒暇之餘翻閱書籍，不經意地在紙上勾勒書中人物模樣，再配上一小段自己的感想及延伸小故事，開啟了「畫文創作」。栩栩如生的畫作令工作人員感到驚豔，她的藝術魂也彷彿被喚醒般，開始嘗試更多的創作。

「畫什麼都依照自己當下的心意，沒有設限。」CC阿嬤說，她從沒學過繪畫，一開始先用色鉛筆開始勾勒圖樣，後來又加入彩色筆、水彩筆等媒材，最喜歡畫的是女性人物，有時興緻一來，1天可創作5、6幅。

不僅是紙上彩色筆、水彩筆的創作，她常走在中庭花園裡，看著三角梅、扶桑花、紅竹等色彩繽紛的花草掉落了可惜，拾起並乾燥處理後，花瓣成了女仕的裙擺、紅竹葉片是長髮，再配上色筆勾勒的臉部表情與背景，人與自然融合的畫作就此產生，發展出「戶外採集創作」系列。

迦南護理之家精選CC阿嬤30幅畫作，附加一本作品集，以其名字中的「忻」字，將畫展取名為「忻愛‧忻旅—CC阿嬤從愛出發的畫旅」，並從即日起在東基展出。從人物素描、抽象禪繞畫到結合植物的療癒系創作，每幅畫都是CC阿嬤的情感與回憶，更畫出她精彩的銀髮人生。

迦南護理之家護理長林宗瑩表示，許多長輩面對身體老化、環境轉換與人際孤立的挑戰，生命逐漸走入靜默與退縮，而CC阿嬤在迦南護家穩定後，善用巧妙的雙手創作，翻轉了入住時的低迷日常，重新找回對人生的熱度，也找到自我價值。

迦南護理之家精選CC阿嬤30幅畫作，附加一本作品集，以其名字中的「忻」字，將畫展取名為「忻愛‧忻旅—CC阿嬤從愛出發的畫旅」，並從即日起在東基展出。記者尤聰光／攝影
迦南護理之家精選CC阿嬤30幅畫作，附加一本作品集，以其名字中的「忻」字，將畫展取名為「忻愛‧忻旅—CC阿嬤從愛出發的畫旅」，並從即日起在東基展出。記者尤聰光／攝影
從人物素描、抽象禪繞畫到結合植物的療癒系創作，每幅畫都是CC阿嬤的情感與回憶。記者尤聰光／攝影
從人物素描、抽象禪繞畫到結合植物的療癒系創作，每幅畫都是CC阿嬤的情感與回憶。記者尤聰光／攝影
「CC阿嬤」Salbrina最擅長人物畫，將大自然的花草、廣告紙、糖果紙等變成創作的媒材。記者尤聰光／攝影
「CC阿嬤」Salbrina最擅長人物畫，將大自然的花草、廣告紙、糖果紙等變成創作的媒材。記者尤聰光／攝影

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