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台東擬設新規範 建商：房價恐升、都更難

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣政府新的土地管制規定引發建築業者憂心，昨天前往縣府陳情。記者尤聰光／攝影
台東縣政府新的土地管制規定引發建築業者憂心，昨天前往縣府陳情。記者尤聰光／攝影

台東縣府啟動都市土地使用管制通盤檢討，針對高層建築審議標準與集合住宅停車空間設置明確規範，住宅樓地板面積150平方公尺以上要設置1汽車、1機車停車位，建築業憂心將推高房價，昨至縣府陳情；縣府表示會再溝通協調，廣納意見。

縣府建設處副處長馬志安說，主要調整兩部分，一是建築高度限制5層樓以下，但透過容積獎勵最高可以到15層樓；另外建築面積150平方公尺以上就要設汽機車位，都審會已讓公會代表陳述意見，將通盤檢討草案，力求平衡點。

縣府都市計畫委員會昨天舉行審議會議，台東縣不動產建築開發商業同業公會前往陳情，要求開放5個名額入內陳述意見。公會認為，若住宅樓地板面積逾150平方公尺須規畫1汽車、1機車位，此舉將讓房價推高，也不利危老建築改建。

公會榮譽理事長鄭忠明說，若改為150平方公尺要設1汽車位、1機車位，會導致都市計畫無法更新，許多商業區的危老建物礙於限制，建商更無意投入更新，就算蓋了，房價也會轉嫁消費者，讓年輕人更無力買房。

都市更新 房價 建築 台東

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