台鐵漲價 花蓮台北往返破千元 徐榛蔚：爭取花東 永續發展基金補貼

花蓮震後交通不穩定，又面臨台鐵本月23日調漲票價，花蓮往台北來回上千元。縣長徐榛蔚昨感嘆，台鐵民營化後第一件事就是漲價，未來會官逼民反，考慮爭取花東永續發展基金補貼。行政院東服中心表示，補貼案須仔細考量，會了解相關數據。

這波調漲，花蓮往台北自強號單程將由440元漲到583元，漲幅32％高於全國平均。民眾黨籍議員傅國淵昨質詢，現在只要強降雨，花蓮往北交通就受阻，台鐵還要漲票價，花蓮人覺得無奈和不公，縣府有無因應對策？

徐榛蔚長嘆口氣說，地方期望中央把東部交通做好再來漲票價，中央刪減地方政府法定預算、緩撥統籌分配款，造成各縣市財政困難，國發會的花東基金也是比照離島例條的概念，可以考慮向國發會提計畫，申請交通補貼。

民進黨議員張美慧說，要幫鄉親爭取補貼當然好，不過最近又看到縣內智慧公車亭故障、停擺，也不見縣府完善交通路網的具體規畫，縣府該做的事也不要怠惰。

「尊重地方心聲。」行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷說，東辦會再了解相關數據；不過若由花東基金補貼，補貼太少沒感覺，補貼多似乎也浪費原本的補助方向，須仔細考量。