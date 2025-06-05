聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵漲價 花蓮台北往返破千元 徐榛蔚：爭取花東 永續發展基金補貼

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
台鐵將於23日起調漲票價，台北、花蓮來回一趟車資破千元。記者王燕華／攝影
台鐵將於23日起調漲票價，台北、花蓮來回一趟車資破千元。記者王燕華／攝影

花蓮震後交通不穩定，又面臨台鐵本月23日調漲票價，花蓮往台北來回上千元。縣長徐榛蔚昨感嘆，台鐵民營化後第一件事就是漲價，未來會官逼民反，考慮爭取花東永續發展基金補貼。行政院東服中心表示，補貼案須仔細考量，會了解相關數據。

這波調漲，花蓮往台北自強號單程將由440元漲到583元，漲幅32％高於全國平均。民眾黨籍議員傅國淵昨質詢，現在只要強降雨，花蓮往北交通就受阻，台鐵還要漲票價，花蓮人覺得無奈和不公，縣府有無因應對策？

徐榛蔚長嘆口氣說，地方期望中央把東部交通做好再來漲票價，中央刪減地方政府法定預算、緩撥統籌分配款，造成各縣市財政困難，國發會的花東基金也是比照離島例條的概念，可以考慮向國發會提計畫，申請交通補貼。

民進黨議員張美慧說，要幫鄉親爭取補貼當然好，不過最近又看到縣內智慧公車亭故障、停擺，也不見縣府完善交通路網的具體規畫，縣府該做的事也不要怠惰。

「尊重地方心聲。」行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷說，東辦會再了解相關數據；不過若由花東基金補貼，補貼太少沒感覺，補貼多似乎也浪費原本的補助方向，須仔細考量。

花蓮

延伸閱讀

花蓮震後還要面臨台鐵漲價 縣長徐榛蔚：未來會官逼民反

台鐵票價調漲 花縣府研議申請花東基金補貼票價

蔣萬安當領頭羊串連縣市首長 花蓮已提訴願

中正路改名 徐榛蔚批意識形態作祟、浪費錢

相關新聞

台鐵漲價 花蓮台北往返破千元 徐榛蔚：爭取花東 永續發展基金補貼

花蓮震後交通不穩定，又面臨台鐵本月23日調漲票價，花蓮往台北來回上千元。縣長徐榛蔚昨感嘆，台鐵民營化後第一件事就是漲價，...

台東擬設新規範 建商：房價恐升、都更難

台東縣府啟動都市土地使用管制通盤檢討，針對高層建築審議標準與集合住宅停車空間設置明確規範，住宅樓地板面積150平方公尺以...

台東風力發電開發案 東海岸7部落發聯合聲明堅決反對

有業者擬在台東東海岸設大型風機引起強烈反彈，其中長濱鄉將受影響最廣，今天鄉內7個部落聚集堺橋文化聚會所共同簽署發表聯合聲...

花蓮震後還要面臨台鐵漲價 縣長徐榛蔚：未來會官逼民反

花蓮震後交通不穩定，又面臨台鐵本月23日調漲票價，北花漲幅達32%，來回一趟要花上千元，縣長徐榛蔚今在議會答詢長嘆一口氣...

基隆海洋廣場海面下基樁未定期檢測 將花600萬檢測規畫

設置在基隆港邊的海洋廣場自2009年啟用至今逾15年，並無定期檢測海面下的基樁安全，安全引發關注，民代表示，常有大型活動...

台東縣府推新土地管制規定 建築業者憂推高房價

台東縣政府新的土地管制規定，住宅樓地板面積150平方公尺以上要設置1汽車、1機車停車位，縣府都市計畫審議委員會今天召開新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。