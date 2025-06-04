台東風力發電開發案 東海岸7部落發聯合聲明堅決反對

有業者擬在台東東海岸設大型風機引起強烈反彈，其中長濱鄉將受影響最廣，今天鄉內7個部落聚集堺橋文化聚會所共同簽署發表聯合聲明，針對「東成風力發電計畫」明確表達堅決反對立場。

包括膽曼、烏石鼻、八桑安、堺橋、巴卡拉阿兹、永福、僅那鹿角部落的頭目與部落主席共同簽署發表聯合聲明，呼籲政府與業者立即撤回開發案，停止一切未經部落同意的行動。並強調部落之間已有共識，將以尊重與共同協作的方式回應重大議題，不接受任何形式的分化協商。

與會代表表示，過去這幾個月近來有接收到開發業者東成風力零星的探詢，但這樣不公開、不透明的單向溝通，讓部落感到資訊片面、未能尊重部落制度，也未真正納入部落主體的集體討論。

他們強調，真正的能源轉型，不該只是技術替代的過程，而應回應部落與在地社區的知識、生活與生態脈絡。他們期待的是一種真正與部落共同思考、共同規畫的能源轉型，而不是被動接受的命運。

此次聯合聲明的簽署，不僅代表東海岸阿美族部落的共同立場，更展現了社群守護文化與土地、維護集體決策尊嚴的堅定意志。與會者強調，真正的能源轉型應建立在信任、尊重與共同行動之上，而不是在資訊不對等與分化操作中被倉促推進。