玉里松浦公墓火化場空污引民怨 花縣府：匡列預算改善

玉里松浦公墓火化場負擔花蓮南區及台東北區火化需求，空污設備老舊毀損，排放黑煙污染問題引發民怨；縣府表示，儘管財政資源困難，仍籌措匡列預算改善，保障民眾健康。

花蓮縣議會今天進行總質詢議程，無黨籍縣議員哈尼．噶照針對松浦公墓火化場近年來濃煙污染問題提出質詢，他說，民眾陳情指返鄉掃墓時，看到火化場煙囪排放黑煙；他從去年就要求改善至今仍照舊，影響周邊部落族人健康及生活品質，要求民政處協助玉里鎮公所改善，儘快辦理。

哈尼．噶照指出，松浦公墓火化場於民國79年啟用至今，設備老舊，0918強震造成建築體內部天花板鋼筋外露、牆壁龜裂，而且3座火化爐中有2座都毀損。

民政處代理處長李葳答詢指出，經玉里鎮公所提報「空污設備汰換工程」計畫，總經費為新台幣3500萬元，儘管縣府財政資源並不寬裕，但已籌措匡列預算2000萬元來協助改善松浦火化場設施及提升火化爐具設備；並依據內政部殯葬設施量能提升計畫，協助公所向中央爭取經費，最高可核定750萬元，差額部分由公所自籌，此部分經費尚待中央核定。

縣府說明，玉里鎮松浦火化場肩負玉里鎮、富里鄉、瑞穗鄉、卓溪鄉，以及台東縣關山鎮、成功鎮與池上鄉等火化需求，空污設備設立至今近20年，使用年代久遠並歷經0918震災，造成火化爐具及空氣污染防制設備損壞。

民國112年3月玉里鎮公所獲內政部及縣府分別補助新台幣1260萬元及100萬元辦理殯葬設施震災復建計畫，並於同年11月整修完成；後續因其中一爐設備滴油起火燃燒以及電氣設備故障而無法使用，另一爐則因鼓風機故障而無法使用，目前僅剩一爐可以使用，須辦理汰換火化爐具及空氣污染防制設備。