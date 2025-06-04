花蓮震後還要面臨台鐵漲價 縣長徐榛蔚：未來會官逼民反

花蓮震後交通不穩定，又面臨台鐵本月23日調漲票價，北花漲幅達32%，來回一趟要花上千元，縣長徐榛蔚今在議會答詢長嘆一口氣說，台鐵民營化後第一件事就是漲票價，未來會官逼民反；考慮向中央爭取花東永續發展基金補貼。

行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷說，東辦尊重地方心聲，會跟鄉親站在一起，不過，部分民眾認為漲價不合理的其中一個原因，是不應該拿賺錢的花東線補貼西部虧損，數據可能不是很正確，東辦會再去了解，此外，若由花東基金補貼，補貼太少沒感覺，補貼多似乎也浪費原本的補助方向，需要仔細考量。

台鐵這波調漲，花蓮往台北自強號單程將由440元漲到583元，漲幅高於全國平均。民眾黨籍傅國淵今天在議會質詢指出，漲價後台北、花蓮來回一趟破千元，對於出差民眾、在外求學的鄉親等交通費用增加很多，縣府有無因應對策？

徐榛蔚長嘆一口氣說，台鐵民營化後第一件事就是漲票價，未來會官逼民反，地方期望是中央把東部交通做好再來漲票價。

傅國淵說，他不反對漲價，但要安全，現在只要強降雨花蓮往北交通就受阻，火車發不出去，要回台北上班上課也沒辦法，台鐵還要漲票價，讓花蓮人覺得無奈和不公平。

他詢問，在鐵路運輸還不安全的時間，是否可要求台鐵不要漲價，或者縣府有沒有對策，如以現有預算補貼，或比照離島條例15-1條由中央編列預算。

徐榛蔚說，中央刪減地方政府法定預算、緩撥統籌分配款，造成各縣市財政困難。國發會的花東基金也是比照離島例條的概念，她認為可以考慮向國發會提計畫，申請交通補貼。