台鐵票價調漲 花縣府研議申請花東基金補貼票價

台鐵於6月23日漲價，花東民眾優惠送會員點數，有議員建議，花蓮往北鐵路隨時會中斷，應比照離島條例直接由政府補貼票價。花蓮縣府回應，會與國發會商討，向花東基金申請。

花蓮民眾黨籍縣議員傅國淵今天總質詢提到，花蓮往北交通仰賴鐵公路，0403強震後蘇花公路邊坡受損，只要大雨就可能中斷，交通不穩定、卻要調漲費用，花東優惠只送會員點數，對花蓮人很不公平。

原花蓮往台北台鐵自強號票價新台幣440元，將調整為583元、漲幅26.8％。傅國淵指出，北花來回一趟破千元，負擔確實增多，他強調不反對台鐵調漲票價，前提是要有穩定及安全的行車服務，認為花蓮縣府應提出對策，根據現有預算規劃交通補貼。

傅國淵建議，花蓮往台北方向鐵路運輸還沒辦法恢復安全行駛期間，應比照「離島條例」第15-1條，由中央編列預算補貼，花蓮縣府應積極爭取。

花蓮縣長徐榛蔚答詢，中央今年刪減法定預算，縣府現有財政狀況很難執行，但可考慮向花東基金提計畫，會向國發會商討。

徐榛蔚解釋，花東地區永續發展基金預算（花東基金）設立用意就是比照離島條例概念，現在花東往北交通確實不方便，會朝這方向努力。

傅國淵也詢問0403善款餘款4億元使用狀況，建議可補貼花蓮縣民房屋稅。

徐榛蔚答詢，今年是中央租金補貼最後一年，目前還有修繕、重建持續進行中，不太可能今年完工，需要預留款項延長租金補貼；馥邑京華大樓也將拆除，必定會對鄰近住戶、商家有影響，都需要善款支應租屋及營業補貼，4億元善款還是得保留。