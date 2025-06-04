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基隆海洋廣場海面下基樁未定期檢測 將花600萬檢測規畫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆海洋廣場海面下基樁未定期檢測，安全引發關注，市府將花600萬檢測、重新規畫。記者游明煌／攝影
基隆海洋廣場海面下基樁未定期檢測，安全引發關注，市府將花600萬檢測、重新規畫。記者游明煌／攝影

設置在基隆港邊的海洋廣場自2009年啟用至今逾15年，並無定期檢測海面下的基樁安全，安全引發關注，民代表示，常有大型活動在此舉辦，應加強基座安全檢測。市政府編列600萬元重新規畫設計，並針對在海中的不鏽鋼材質基座安全檢測，今天議會審查一讀通過。

議會今天進行追加預算審查，市府都發處編列600萬元針對海洋廣場規畫設計、檢測基樁安全。都發處長謝孝昆說，海洋廣場2009年完工啟用，2016年花5千萬元更新木棧平台，且更換平台基樁為不鏽鋼材質，至今已有10年，期間市府並沒有通盤整理及基樁檢測、維修。

謝孝昆表示，海洋廣場緊臨目前國門廣場、郵輪廣場，及正在施工中的市港串接平台即將完工，市府希望整合東岸與西岸的通行空間。近期大型活動如愛嶼搖滾、煙火等都在這裡舉辦，引引大批人潮，因此重新規畫設計並進行基樁安全檢測。

議員陳冠羽說，10年來海洋廣場的基樁沒有安全檢測，令人驚訝，這裡常人潮很多，應定期編列檢測經費維護平台安全，因為外觀及海面下看不出來，萬一有狀況不得了。吳驊珈、鄭文婷、藍敏煌、張芳麗等議員都要求在安全第一，兼顧實用性及海洋景觀。

謝孝昆指出，規畫案會有說明會尋求市民的共識，同步考量安全性、便利性及景觀的評估，後續將會考慮長期的維護及檢測預算的編列。

基隆海洋廣場海面下基樁未定期檢測，安全引發關注，市府將花600萬檢測、重新規畫。記者游明煌／攝影
基隆海洋廣場海面下基樁未定期檢測，安全引發關注，市府將花600萬檢測、重新規畫。記者游明煌／攝影

議員 基隆港

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