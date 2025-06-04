台東縣府推新土地管制規定 建築業者憂推高房價
台東縣政府新的土地管制規定，住宅樓地板面積150平方公尺以上要設置1汽車、1機車停車位，縣府都市計畫審議委員會今天召開新的土地管制條例，縣建築業者憂心推高房價前往陳情；縣政府表示，目前條例開放公開閱覽，會聆業者意見。
縣府建設處副處長馬志安表示，新的土地管制規定，主要有兩調整部分，一是建築高度的限制不希望高過5層樓，但如果透過容積獎勵方式最高可以到15層樓；另就是建築面積在150平方公尺要設汽機車停車位，都審會會讓公會代表陳述。
今天上午縣府都市計畫審議委員會召開新的土地管制條例，縣不動產建築開發商業同業公會前往陳情，並要求縣政府開放5名公會代表參與審委會陳述意見。
不動產建築開發同業公會表示，新規定中住宅樓地板面積150平方公尺以上必須規畫1汽車、1機
車停車位，這將限縮土地的開發，相比花蓮及屏東縣或全台各縣市前所未見，未來在地與移居購屋者將面臨更高的房價，對於發展觀光，也會因危老改建不易影響市容。
另公會希望1戶1車位沿用舊法，也就是樓地板面積在250平方公尺以上才設汽機車停車位的規定，若修法為150平公尺會導致都市內計畫無法更新；也會導致中小型的基地轉蓋透天型房子，年輕
朋友沒有能力買房。
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