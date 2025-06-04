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0918大地震修復3年 台東東36鄉道今完工通車

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣延平鄉對外聯絡重要交通「東36鄉道1.8K處下邊坡災害工程」今完工通車，部落布農族人祈福儀式。圖／台東縣政府提供
台東縣延平鄉對外聯絡重要交通「東36鄉道1.8K處下邊坡災害工程」今完工通車，部落布農族人祈福儀式。圖／台東縣政府提供

台東縣延平鄉對外聯絡重要交通「東36鄉道1.8K處下邊坡災害工程」今完工通車，縣長饒慶鈴表示，縣府持續針對易災路段進行盤點，爭取中央資源，加速改善工程，打造更安全的交通環境。

饒慶鈴說，3年前0918大地震，東36鄉道受損嚴重，縣府在災害發生後，即向中央爭取約8300萬元經費，以最快速度啟動修復工程，如今正式完工通車，也恢復居民對外聯絡的重要生命線。

東36鄉道為延平鄉對外聯絡的重要路線，2022年9月18日花東縱谷發生規模6.8大地震，導致該路段1.8K處邊坡災害，影響居民日常通勤、就醫、農產運輸、部落觀光正常運作與經濟活動。

縣府與公所通力合作，快速度啟動修復工程，採基樁、擋土牆及格框等工法進行邊坡穩固，同時於河道處堆置異形塊，防止水流繼續沖刷，提升道路抗災能力，今天完工通車，並辦理通車儀式。

建設處說明，此次工程施作全長約118公尺，共搭設77支直徑80公分、長度10公尺的排樁，並針對大面積流失的道路下邊坡，施作格框並進行噴植工程，覆蓋面積達5717平方公尺，防止崩落。

另於易致災區增設長度222公尺的擋土牆與基樁，強化邊坡基礎穩定性。在坡腳部分則堆置261顆重達20公噸的異型混凝土塊以及丁壩，有效達到抗沖蝕、防掏刷的防護效果。

3年前0918大地震，東36鄉道受損嚴重，縣府與延平鄉公所合作，以最快速度啟動修復工程，今天正式完工通車，恢復居民對外聯絡的重要生命線。圖／台東縣政府提供
3年前0918大地震，東36鄉道受損嚴重，縣府與延平鄉公所合作，以最快速度啟動修復工程，今天正式完工通車，恢復居民對外聯絡的重要生命線。圖／台東縣政府提供

饒慶鈴 地震

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