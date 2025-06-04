修復八通關越道路鹿鳴吊橋路段 培訓族人手作步道

為修復八通關越道路鹿鳴吊橋路段，林保署花蓮分署攜手千里步道協會及卓溪鄉布農族人等，展開手作步道課程，培訓在地族人成為施工團隊，為未來長期維護古道培力而準備。

八通關越道路東段起自璞石閣（現今玉里），西抵中央山脈大水窟山，為日治時期日本人為壓制拉庫拉庫溪流域布農族人所興建。鹿鳴吊橋首建於1920年，全長180公尺，橫跨拉庫拉庫溪南北兩岸。2006年林業及自然保育署花蓮分署將鹿鳴吊橋至卓樂國小後方的產業道路整修為自然步道，全長約2.7公里。

林保署花蓮分署指出，去年11月康芮颱風挾帶豪雨重創花蓮南區，導致古道多處邊坡坍方、路基流失及棧橋毀損。為回復古道歷史風貌，重現日治時期越嶺道工法，特別邀請台灣千里步道協會專業步道師徐銘謙、伍玉龍等人，3日起展開為期5天的室內外課程，培訓30名卓溪鄉布農族人，傳授包括土石淹埋、邊坡淘刷與路基坍方等手作步道技術。

花蓮分署長黃群策表示，公部門進行步道整修，不必全然依賴傳統發包工程；透過專業團隊與在地族人協作，運用手作步道工法，能降低對環境的擾動、減少碳排放及外來建材使用，不僅保存古道的歷史與自然價值，也為部落發展永續山林經濟創造契機。

步道師與結訓學員將持續投入修復工程中，透過實作經驗累積技術，逐步建立具備專業能力的在地工班，為古道的永續維護奠下堅實基礎。