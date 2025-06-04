台東最美星空 首場次周六金樽陸連島沙灘浪漫登場
台東觀光品牌「2025台東最美星空」系列活動首場音樂會將於6月7日晚間在東河鄉金樽陸連島沙灘登場，將邀請多位歌手接力演出，同時邀集在地餐飲與原民手作共同參與，另安排接駁服務。
縣府交通及觀光發展處表示，當天有情歌代表歌手光良、陪伴系女聲曾沛慈、來自台東在地的原住民創作歌手斯馬里奧，以及青年團體B2S接力演出，現場還有「星空市集」。
有別於過去星空音樂會大多著重在演出性質，今年活動全面升級，主打周周最美星空，從山海場域、部落學校、田野溪畔到島嶼海岸，每場讓民眾從不同角度觀賞美麗星空。
最美星空今年邁入第8年，首場於6月7日晚間6點30分在東河鄉金樽陸連島沙灘登場，活動延續永續精神，現場採用低光害燈具，鼓勵自備環保杯與野餐墊，並提供付費接駁車，減少碳排環境。
交觀處建議參加遊客不妨可以利用白天時間安排行程體驗東河魅力，走訪藝術氣息濃厚的都蘭新東糖廠文化園區及江賢二藝術園區、欣賞壯麗的金樽海岸線、品嘗在地農產及多元美食。
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