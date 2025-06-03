宜蘭市「暑期夏知研習營」超搶手 10場課程開放報名動作要快

報名非常搶手的宜蘭市「暑期夏知研習營」即將展開，市公所訂6月4日公布報名網址在宜蘭市立圖書館臉書粉絲專頁，6月7日（周六）上午10時開放線上報名，每場課程約20至40人參與，名額有限，民眾搶報名手腳要快。

暑期夏知研習營的課程多元豐富，每次開放報名，當天很快就額滿。市公所表示，今年規劃10場次精彩課程，內容涵蓋藝術創作、手作體驗、園藝插花、烘焙實作、桌遊策略等，適合國小學童與家長親子參與，邀請各領域專業師資帶領孩子動手動腦、培養創意與合作力。

課程時間7月8日至8月15日，收取製作材料費：

★星期二上午9:30-11:30共6堂，陳淑惠老師《黏土多元媒材創作》激發小朋友對色彩與材質的敏銳度。

★星期二下午2:00-4:00共6堂，游文雀老師《心靈手巧藝術創作》鼓勵親子共同創作。

★星期三上午9:00-11:30共6堂，林巧卉老師《花草遊樂園》透過植物探索自然的奧秘。

★星期三下午2:00-4:00共6堂，黃一珠老師《小小烘焙師》帶領家長與孩子進入甜點世界。

★星期四上午9:30-11:30共6堂，張羽承老師《動動手玩紙趣》以紙藝創作訓練孩子的手眼協調。

★星期四下午2:00-4:00共6堂，王德馨老師《畫畫毛小孩》讓孩子藉由繪畫表達對動物的愛與觀察力。

★星期五上午9:30-11:30共6堂，吳明興老師《專心玩桌遊最有趣》透過策略與遊戲提升邏輯與溝通能力。

★星期五下午2:00-4:00共6堂，陳素秋老師《水彩與線條的藝術之旅》帶領親子用畫筆描繪心靈風景。

★7月19日（六）下午2:00-4:00共1堂，林燕鈴老師《綠罐再生：拼貼多肉小森林》以環保素材創作獨特的綠意盆栽。

★8月23日（六）下午2:00-4:00共1堂，張瑀姿老師《夏日盆花插作體驗》讓親子共同享受插花樂趣。