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七堵到基隆段 林沛祥推基隆鐵路地下化

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
立委林沛祥爭取七堵到基隆鐵路地下化，市長謝國樑也表達支持。記者游明煌／攝影
立委林沛祥爭取七堵到基隆鐵路地下化，市長謝國樑也表達支持。記者游明煌／攝影

基隆七堵火車站是縱貫線起訖站，鐵路卻分隔前後站都市發展，立委林沛祥爭取七堵到基隆段鐵路地下化，交通部同意補助可行性評估經費。市長謝國樑昨表態會努力爭取，看好此一建設對七堵未來發展影響大。

市議員張耿輝說，林沛祥日前拋出台鐵七堵到基隆鐵路地下化，七堵區調車場號稱東南亞最大調車場，面積南北狹長4公里，總面積44公頃，相當於13萬2000坪，龐大面積可以善用，是七堵區2、30年發展關鍵。

張耿輝表示，基隆鄰近縣市如南港、松山、台北、板橋、桃園等站幾乎皆已地下化，基隆90%土地面積幾乎都為山坡地，被中央相關單位管制，難以開發利用，鐵路地下化後，多出13萬坪土地，可闢建為長照、醫院、國宅、商辦大樓、百貨公司、停車場。

副議長楊秀玉說，七堵離基隆市區近，市區發展飽和，七堵火車站周遭腹地大，不管是否地下化，市府要有整體規畫更為重要。

基隆七堵火車站是縱貫線起訖站，鐵路卻分隔前後站的都市發展，林沛祥日前在立院爭取七堵到基隆段鐵路地下化，騰出空地發展工業、產業與南軟與內湖科技園區結合。交通部同意補助可行性評估經費，6月初交通委員會將到場視察。

林沛祥認為，基隆市區鐵路長年以來將市中心一分為二，影響都市機能與土地利用，若推動鐵道地下化，不僅可釋放出空間，規畫公園、綠帶、社會住宅與產業用地，更能帶動市中心整體都市更新。運輸路廊的完整建置，須從基隆到七堵地下化做起，這段地下化可紓解台鐵瓶頸、提升通勤效率，更是後續基隆捷運第二階段（基隆－八堵段）銜接基礎。

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