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計畫補助配合款用途惹議 花縣府：先給鄉鎮急需建設

中央社／ 花蓮縣3日電

花蓮縣政府今年編列約新台幣1.5億元，用於補助鄉鎮市公所爭取計畫型補助所需配合款，但有花蓮縣議員指已用1億餘元在基礎建設；花縣府今天說，先給鄉鎮急需建設。

無黨籍花蓮縣議員黃玲蘭、民主進步黨籍花蓮縣議員林則葹在花蓮縣議會質詢時表示，「增裕公所建設財源專案補助款」編列1億5600萬元；黃玲蘭說，根據縣府提供支用情形，截至3月就花掉1億餘元用於柏油重鋪、道路護欄修復與排水溝等基礎建設。

黃玲蘭說，這些經費花縣府民政處就有2億餘元預算可支應，不應用專案款，且秀林鄉、卓溪鄉及萬榮鄉等原住民鄉只拿到30萬元，不合理且違背議會附帶決議。

花縣府財政處長劉台文答詢表示，這筆專案款預算第一優先是補助配合款，有餘裕才給各鄉鎮，由於計畫型補助款被中央政府凍結，先給鄉鎮急需基礎建設，省下公所基建的錢，就可留作未來配合款使用。

至於3原鄉僅各30萬部分，劉台文說，3原鄉沒向縣府提需求。

議員 花蓮縣政府 基礎建設

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