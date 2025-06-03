豪雨襲擊台東 6名太麻里鄉民今晚撤離進行安置

中央氣象署晚間針對台東縣發布豪雨特報，太麻里地區6點左右大雨傾瀉，導致許多道路出現土石泥流，大王村及華源村居民擔心發生土石流或山崩，鄉公所通報消防局協助撤離，全鄉共6人撤離至其他安全處所過夜，所幸雨勢在晚間8點過後已經趨緩。

晚間6點13分，太麻里消防分隊接獲民眾通報，因雨勢擴大且有土石滑落之情形，要求協助3名大人及1名7歲小孩撤離至曙光飯店。晚間7點30分，華源村南北坑有一位68歲病患也要求協助預防性撤離，最後撤離至馬蘭榮家安置。

縣府民政處長林宏義說，今晚太麻里鄉一度下暴雨，陸續有太麻里鄉民進行預防性撤離，晚間8點過後雨勢已經趨緩。