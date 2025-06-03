賀陳旦拜會宜議長張勝德 打臉鐵道局稱「高台鐵共構不可行」

交通部鐵道局上月拜會宜蘭縣議會，針對高鐵延伸宜蘭建設交換意見，當時鐵道局認為縣府提出「高鐵與台鐵共用路廊」技術不可行，同時也駁斥高鐵與直鐵總旅程只差5分鐘的說法。前交通部長賀陳旦今與公民團體拜會議長張勝德，與會者直指鐵道局去年曾評估「高台鐵共構」方案，技術上可行，為何現在又不可行？

除了高鐵與台鐵共構路廊的爭議，為何北宜高鐵與北宜直鐵的總旅程時間，只差4分鐘？賀陳旦等人指出，在評估高鐵的總旅程時間時，不能光只算台北南港到宜蘭縣政中心站，多數人搭乘往返高鐵時，會從高鐵台北站搭到宜蘭縣政中心站之後，再轉乘到宜蘭市區。

賀陳旦等人說，北宜直鐵從台北火車站到宜蘭火車站的總旅程時間46分鐘，計算高鐵總旅程時，不能去頭去尾，必須從台北站算到宜蘭站的時間（包含轉乘）總共需41分鐘，所以高鐵只比直鐵快4分鐘，所有涉及工程專業的問題，「並非鐵道局說了算」。

此外，議長張勝德與縣政府官員也透露，吳澤成擔任行政院公共工程委員會主委時，曾經請鐵道局評估「高台鐵共構」方案，當時鐵道局評估報告是「技術上可行」。張勝德認為，既然各界的疑慮還這麼多，建請鐵道局儘速下鄉召開說明會，目前直接影響的有工程沿線路廊的地主、高鐵宜蘭站址、站址南側的維修機廠地主，攸關被徵收土地的切身權益。