宜蘭公正國小9名學生吃完午餐上吐下瀉 疑似「腹瀉群聚」
宜蘭公正國小今天下午傳出9名舞蹈班學生，吃完營養午餐後上吐下瀉，醫師診斷是急性胃炎，全案通報縣衛生局派員採檢調查，由於其他班級學生吃了同樣的營養午餐，未有異狀，初步傾向「腹瀉群聚」，待採檢結果出爐，釐清是否與營養午餐有關。
公正國小是羅東鎮市區的大型學校，全校1600多名師生，今天中午除了吃營養午餐，還有學校福利社供應的牛奶、麥片；接著在下午1時許，傳出三年級舞蹈班的15名學生中，有9名學生出現腹部絞痛及上吐下瀉。
起初以為是營養午餐不潔，釀成食物中毒，但其他班級的學生吃了同樣的食物，並無異狀。縣府衛生局人員到校採樣送驗，檢驗結果預計2週後出爐，教育處也指派營養師到校，查驗營養午餐供餐流程。校長丁進添表示，學生分別被送往羅東博愛及聖母醫院醫院，注射點滴與抽血檢查，情況無礙，由家長帶回家休息。
縣衛生局表示，如果是營養午餐出問題，應該其他吃到營養午餐的師生都會出現症狀，不會只集中在舞蹈班的這9名學生，也有可是類似諾羅病毒或腸炎弧菌等「腹瀉群聚」，學生接觸頻繁互相傳染，等食物及排泄物檢體化驗結果，才能進一步釐清真正原因。
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