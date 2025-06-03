台東仁和好室社宅動土 經費逾10億中央全額負擔
國家住都中心今天在台東市舉辦「仁和好室」社會住宅動土典禮，這是繼海濱好室及寶桑好室後，台東的第3處社宅；190戶預計2027年完工，總工程經費新台幣10億3112萬元中央全額投資興建。
出席活動的國民黨籍立委黃建賓表示，台東縣人口集中台東市，在地有很高的居住需求，期待「仁和好室」未來完工後，能提供給更多台東青年朋友一個安心的家，讓鄉親都可以受到妥善的照顧。
「仁和好室」位於台東市更生路886巷旁，鄰近公東高工、馬蘭國小、台東果菜市場及台北榮總台東分院，車行5分鐘即可串聯台東市中心及卑南生活圈，各項生活機能充足。基地距台東火車站車行約8分鐘，距台東機場約11分鐘，經台9線前往其他地區十分便利。
國家住宅及都市更新中心說明，「仁和好室」規劃興建2棟地上6層、地下1層建物，提供190戶居住單元。另配合地方政府提出的社福設施需求，設置托嬰中心、社區關懷據點及巷弄長照站及社區居住空間，打造友善共融的安居家園。
國家住都中心表示，台東縣幅員南北狹長，教育、行政、醫療資源及就業機會又多集中於台東市，因此跨區就學就業情形普遍，形成租屋需求。目前在台東市已有3處共485戶社宅決標或正在興建中，其中197戶的「海濱好室」預計於今年底完工，98戶的「寶桑好室」預計2026年竣工；特別感謝退輔會台東農場提供土地，才有「仁和好室」能順利動土興建。
國家住都中心董事長花敬群指出，國家住都中心蓋的社會住宅規劃設計面面俱到，從安全設備到地震監測，以及全齡通用設計，無圍籬的開放空間，提升居住品質也友善鄰里。
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