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台東查獲10餘件非法棄置掩埋廢棄物 檢警環查緝

中央社／ 台東縣3日電

台東去年查獲11件非法棄置掩埋廢棄物，今年至今查到2件，皆移送法辦，刑責1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，縣府對污染行為零容忍，呼籲民眾勿心存僥倖。

台東縣環保局今天發布訊息表示，近年常見非法棄置、掩埋廢棄物污染環境、破壞生態事件，引起社會大眾的關注，各地在環保、警察及檢察等機關的合作查緝下，破獲多起案件。

台東113年查獲11件，其中與內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊台東分隊聯手查獲9件，與台東縣警察局聯手查緝2件；114年迄今與保七總隊第台東分隊聯手查獲2件，全數依廢棄物清理法第46條刑罰規定移送法辦，刑責是1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，呼籲各事業、營建業等依法清理廢棄物，一起守護台東美麗的家園。

台東縣政府表示，查緝非法棄置、掩埋廢棄物案件，防範環境、水源及土地的污染，維護縣民健康，確保土地資源永續利用與發展，向來是重要的縣政之一，支持與肯定環保局與保七總隊台東分隊、警察局及地檢署的跨域合作，查察涉案行為人及事證，讓不法之徒接受司法的審判。

台東縣環保局指出，廢棄物清理法明定事業、營建產生的廢棄物清理規定，但仍疑有不肖人士向業者詐稱低價清除處理廢棄物，而有些業者也因貪圖小利，將廢棄物交予清理，然而卻把廢棄物隨意棄置在偏僻空地、河川地、山林等處，或是圈地、租買土地進行堆置、回填掩埋，牟取暴利。

環保局提醒相關業者及民眾慎防受騙，以免捲入不法；檢警環聯手打擊環保犯罪的決心與行動不會中止，且已運用無人機搭配熱像儀、監視錄影設備等科技工具來強化查緝效能，一旦查獲違法事證，即依法送辦。

環保局 廢棄物 台東

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