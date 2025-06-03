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影／林沛祥爭取七堵到基隆鐵路地下化 謝國樑：支持推動

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
林沛祥爭取七堵到基隆鐵路地下化，謝國樑：支持推動。記者游明煌／攝影
林沛祥爭取七堵到基隆鐵路地下化，謝國樑：支持推動。記者游明煌／攝影

基隆七堵火車站是縱貫線起訖站，但鐵路卻分隔前後站的都市發展，立委林沛祥日前在立法院爭取七堵到基隆段鐵路地下化，交通部同意補助可行性評估經費。議員張耿輝今質詢要求表態支持。市長謝國樑今天說，會努力爭取，七堵未來發展潛力相當大。

張耿輝說，立委林沛祥日前拋出台鐵七堵到基隆鐵化，七堵區調車場號稱東南亞最大調車場，面積南北狹長4公里，總面積44公頃約等於13萬2000坪，這麼龐大的地上面積可以運用，是七堵區2、30年的發展的關鍵。

張耿輝表示，基隆鄰近幾個縣市如港、松山、台北、板橋、桃園等站幾乎皆已地下化，地上土地皆充分利用發展地方建設，但基隆90%土地面積幾乎都為山坡地，被中央相關單位管制，無法開發利用，市長要強烈表達支持及對地方發展的需求，鐵路地下化，未來來13萬坪土地可以利用的話，可闢建長照、醫院、國宅、商辦大樓、百貨公司、停車場，市政建設將大為改觀及發揮。

基隆七堵火車站是縱貫線起訖站，但鐵路卻分隔前後站的都市發展，林沛祥日前在立法院爭取七堵到基隆段鐵路地下化，騰出空地發展工業、產業與南軟與內湖科技園區結合。交通部同意補助可行性評估經費，6月初交通委員會將到現場視察。

林沛祥認為，基隆市區鐵路長年以來將市中心一分為二，影響都市機能整合與土地利用，若能推動鐵道地下化，不僅可釋放出大面積空間，規畫公園、綠帶、社會住宅與產業用地，更能帶動市中心整體都市更新。運輸路廊的完整建置，必須從基隆到七堵地下化做起，這段地下化可紓解台鐵瓶頸、提升通勤效率，更是後續基隆捷運第二階段（基隆-八堵段）銜接的基礎。

謝國樑說，如果有機會地下化，把地上的空間騰出來，對未來七堵的發展更不一樣，有更大的潛力，基隆捷運第一階段基隆就有四個站在七堵，未來會繼續努力，爭取地下化。

林沛祥爭取七堵到基隆鐵路地下化，謝國樑：支持推動。記者游明煌／攝影
林沛祥爭取七堵到基隆鐵路地下化，謝國樑：支持推動。記者游明煌／攝影

火車站 林沛祥 基隆捷運

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