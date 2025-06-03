聽新聞
0:00 / 0:00

知卡宣公園改善設施噪音大 花縣府：會留意音量

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮知卡宣綠森林親水公園每年暑假開放，近期有民眾反映公園施工聲響擾民。圖／縣議員楊華美提供
花蓮知卡宣綠森林親水公園每年暑假開放，近期有民眾反映公園施工聲響擾民。圖／縣議員楊華美提供

花蓮知卡宣綠森林親水公園每年暑假開放，滑水道、人工衝浪池等設施獲親子青睞，近日有民眾反映公園施工聲響大，擔心工程影響遊憩品質。農業處表示，7月開放前會有既定的施工檢查，保障戲水安全，也會留意施工音量。

花蓮縣議員楊華美接獲陳情，指端午連假期間，知卡宣公園持續施工，尤其戲水區聲響明顯，施工造成設施使用不便，也因不清楚工程細節與未來規畫，擔心影響遊憩品質。

農業處回應，目前工程包括漂漂河立面打磨、滑水道、幼幼池、造浪池鋪面更新、地坪整體粉光處理等，大部分已完工。整體工程預計本月底前完工，目標是暑假前完成設施更新。

農業處長陳淑雯表示，今年知卡宣親水活動7月12日至8月24日舉行，活動開放前，會確認設施的安全性並改善，尤其池底防水、泳池泳道平滑度等。民眾反映工程聲量過大，依環保局規範，施工產生的聲響都在許可範圍內，會更加注意音量。

陳淑雯指出，施工區域靠近知卡宣南門，民眾在遊具區或活動區不會受影響，今年預算約6000多萬元，會先施做蓄水區工程，後續加強園區遮陽設備。另外，今年活動有大型充氣戲水設施。

延伸閱讀

影／新豐紅樹林工程爭議未解 涼亭、觀景台施工卡關4年

知卡宣公園施工民眾嫌太吵 縣府：開放前工程改善安全

驚爆廠商落跑！1.4億北港鎮立幼兒園新建工程停擺 地方憂成爛尾樓

花蓮挖出北埔遺址 議員籲遷址縣府變更設計減7成開挖

相關新聞

知卡宣公園改善設施噪音大 花縣府：會留意音量

花蓮知卡宣綠森林親水公園每年暑假開放，滑水道、人工衝浪池等設施獲親子青睞，近日有民眾反映公園施工聲響大，擔心工程影響遊憩...

基隆虎仔山建商出資闢路 迴車塔將成歷史

基隆市中山區虎仔山有建商要開發上千戶建案，並將出資開闢聯外的計畫道路（隧道），工程開工後，現有「迴車塔」將封閉7個月，地...

基隆虎仔山推案 建商闢計畫道路「迴車塔」將走入歷史

基隆市中山區虎仔山有建商要開發上千戶建案，並將出資開闢下山的計畫道路（隧道），工程開工後，現有「迴車塔」還要封閉7個月，...

花蓮FUN暑假水上活動 縣府與在地業者合作推免費體驗

花蓮縣政府每年夏天在壽豐鄉鯉魚潭「紅面鴨FUN暑假」，今年把紅面鴨水上充氣裝置暫時拿掉，改成推出5大水上活動。不過有議員...

杏輝馬拉松規劃山海湖賽道 首推「尊榮禮遇」補助開放報名

杏輝宜蘭馬拉松自2022年創辦以來，成為推動運動觀光、健康城市及公益關懷的活動，今年賽事開始受理報名，活動除了3大亮點，...

知卡宣公園施工民眾嫌太吵 縣府：開放前工程改善安全

花蓮知卡宣綠森林親水公園每年暑假開放，滑水道、人工衝浪池等設施吸引許多親子遊玩，不過近日有民眾發現公園施工聲響明顯，擔心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。