知卡宣公園改善設施噪音大 花縣府：會留意音量

花蓮知卡宣綠森林親水公園每年暑假開放，滑水道、人工衝浪池等設施獲親子青睞，近日有民眾反映公園施工聲響大，擔心工程影響遊憩品質。農業處表示，7月開放前會有既定的施工檢查，保障戲水安全，也會留意施工音量。

花蓮縣議員楊華美接獲陳情，指端午連假期間，知卡宣公園持續施工，尤其戲水區聲響明顯，施工造成設施使用不便，也因不清楚工程細節與未來規畫，擔心影響遊憩品質。

農業處回應，目前工程包括漂漂河立面打磨、滑水道、幼幼池、造浪池鋪面更新、地坪整體粉光處理等，大部分已完工。整體工程預計本月底前完工，目標是暑假前完成設施更新。

農業處長陳淑雯表示，今年知卡宣親水活動7月12日至8月24日舉行，活動開放前，會確認設施的安全性並改善，尤其池底防水、泳池泳道平滑度等。民眾反映工程聲量過大，依環保局規範，施工產生的聲響都在許可範圍內，會更加注意音量。

陳淑雯指出，施工區域靠近知卡宣南門，民眾在遊具區或活動區不會受影響，今年預算約6000多萬元，會先施做蓄水區工程，後續加強園區遮陽設備。另外，今年活動有大型充氣戲水設施。