基隆虎仔山推案 建商闢計畫道路「迴車塔」將走入歷史

基隆市中山區虎仔山有建商要開發上千戶建案，並將出資開闢下山的計畫道路（隧道），工程開工後，現有「迴車塔」還要封閉7個月，地方民眾憂心交通受衝擊。迴車塔是基隆的另類景點，新隧道完工通車後，開車從迴車塔螺旋式道路上下山，將走入歷史。

建商有意在虎仔上開發建案，基隆市都市計畫委員會審議後，要求建商配合開闢都市計畫道路。基市府工務處接到建商開闢道路工程送件後，將交通維持計畫書送交通處審查，市港道安聯席會報認為影響層面大，要求建商召開說明會，公布相關資訊，並聽取在地民眾意見。

建商在日前說明會中，提到新路開闢後，上山就不用再繞行迴車塔，既能縮短行車時間、不再限高2.2公尺，如果山上發生緊急救災救難事件，對民眾生命財產安全也更有保障。但是配合工程進行，施工期間迴車塔將封閉7個月，等到新路完成，迴車塔將不再開放通行。

基隆市議員施偉政今在議會質詢時表示，迴車塔要封閉7個月，山上住戶很緊張，因為只能繞行健民街或通仁街，上下山會很不方便。新建案開發後，住戶增加，但聯外道路只是更改路徑，道路沒有拓寬，車道沒有增加，交通尖峰時段塞車會更嚴重，市府應提出配套方案。

基隆市議員宋瑋莉說，建商在虎仔山推案，重車會行駛通仁街、健民街，兩條道路路基老舊，市府要注意安全，避免危害居民生活。