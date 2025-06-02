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台東820座列管公廁QR Code通報 提升城市形象更便民

中央社／ 台東縣2日電

台東縣環境保護局完成820座列管公廁專屬QR Code掃碼通報機制，供民眾即時反映公廁問題與回饋意見，管理單位得以迅速處理，維持良好環境與服務品質，提升城市形象及便民服務。

台東縣環保局今天發布訊息表示，列管公廁共820座，涵蓋政府機關、觀光景點、公園綠地、商圈及交通轉運等區域，皆有設置QR Code掃碼通報，民眾只須掃描張貼於各公廁QR Code，即可進入評鑑系統，針對環境、清潔管理、設備狀況及整體使用感受等方面提供意見。

環保局指出，自民國111年至114年4月止，接獲民眾通報反映共399件，其中320件為表揚清潔維護成果，讚許廁所環境整潔與清潔人員服務態度良好，另73件屬於清潔與設備改善建議，包含設施老舊、環境濕滑、備品缺乏、異味等問題；其餘6件則為萘丸異物通報，所有通報案件，都派員前往公廁現場查核，並針對缺失問題或改善建議，輔導管理單位進行改善，讓公廁更貼近民眾使用需求。

台東縣政府表示，優質如廁經驗對提升整體觀光滿意度、塑造台東友善形象有關鍵影響，因此，相當重視改善提升公廁設施與環境品質，除了公廁設施與機能新建或修繕外，環保局也加強執行公廁巡檢，輔導及督促各公廁管理單位落實自主管理及定時清潔維護，同時希望透過民眾利用公廁掃碼通報系統，即時通報現況，不論是回饋清潔成果、反映設施狀況，或提出建議與鼓勵，都可讓公廁環境更好，實踐聯合國永續發展目標第6項目標「乾淨水與衛生」，讓每個人都享有合適且平等的衛生設備。

觀光景點 環保局 廁所 台東 公廁

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