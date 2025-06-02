花蓮FUN暑假水上活動 縣府與在地業者合作推免費體驗

花蓮縣政府每年夏天在壽豐鄉鯉魚潭「紅面鴨FUN暑假」，今年把紅面鴨水上充氣裝置暫時拿掉，改成推出5大水上活動。不過有議員擔憂會衝擊周邊業者觀光生意。縣府觀光處回應，之前與業者溝通，可憑天鵝腳踩船票根，免費體驗水上活動優惠，商家也考慮將活動內容納入未來營運項目，創造新商機。

國民黨籍議員林品仰今天在縣議會定期大會總質詢指出，觀光處今年將「紅面鴨FUN暑假」活動改為「花蓮FUN暑假」，經費從去年的2430萬元降低至2000萬元，經過走訪鯉魚潭地方商圈，業者憂心水上活動會影響天鵝腳踩船遊潭人次，希望觀光處辦活動降低對商家的影響。

縣府觀光處長余明勲指出，今年活動改動主要是過去與鯉魚潭在地產業溝通時，業者認為之前晚上辦活動，人車管制導致無法開業，活動沒辦法帶動在地產業發展，因此今年取消夜間活動，將活動集中在白天舉辦。

余明勲表示，鯉魚潭是內陸湖泊，適合發展水上活動，今年推出SUP立槳、獨木舟、水上腳踏車、碰碰船、動力摩托車等5大主要設施讓遊客體驗，也規畫周末上午舉辦水上競賽，吸引大家報名及到場體驗。

余說，水上活動會在潭西、潭南端舉辦，不會影響在地商家，觀光處與業者達成共識，會在活動期間推出憑天鵝船票根免費體驗水上活動優惠，業者也認為未來可將水上活動納入營運項目，推出新活動。