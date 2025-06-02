杏輝馬拉松規劃山海湖賽道 首推「尊榮禮遇」補助開放報名
杏輝宜蘭馬拉松自2022年創辦以來，成為推動運動觀光、健康城市及公益關懷的活動，今年賽事開始受理報名，活動除了3大亮點，還祭出「尊榮禮遇」方案，首度挑戰半馬、全馬或完成第50馬、第100馬者，可獲得專屬紀念獎盃與交通補助。
宜蘭縣政府與杏輝集團今天宣布活動報名正式展開，3大亮點包括：在地菁英跑者再次挑戰山海湖賽道、71歲抗癌鬥士王啟中女士首度挑戰全馬，展現生命的韌性與希望，以及全台唯一連續3年舉辦、向醫事人員致敬的行動，傳遞對醫護人員長期守護社會的感謝與敬意。
代理縣長林茂盛表示，縣政府與杏輝藥品合作，共同把這項在地品牌賽事打造成為串聯運動、公益與觀光的重要平台，讓更多人透過馬拉松看見宜蘭的自然美景與人文溫度。
杏輝藥品總經理白友烺表示，杏輝秉持「健康、關懷、專業」理念，將企業責任實踐在每一場與生命有關的行動中。透過馬拉松，不僅能推廣運動風氣，也是一種與民眾對話的方式，讓大家看見跑者的熱情、在地的溫度與人與人之間的連結，讓宜蘭的美好被更多人「用腳步走進心裡」。
路線從宜蘭運動公園出發，來到蘭陽溪北堤，遠眺龜山島，經過蘭陽大橋到蘭陽溪南堤，羅東運動公園、梅花湖，跑過仁山植物園山下的杏輝總部，折返宜蘭運動公園
今年賽事補給升級，沿途提供小農點心與國宴等級的宜蘭美食，讓跑者挑戰自我也能大飽口福。為鼓勵不同階段的跑者持續前進，大會推出「馬拉松尊榮禮遇」方案，首度挑戰半馬、全馬或完成第50馬、第100馬者，皆可獲得專屬紀念獎盃與500元交通補助，總共限額50名。
杏輝特別針對醫事人員的「為您而笑」感謝行動，設立專屬獎項，並邀請醫事跑者參與現場微笑儀式，向守護健康的第一線英雄致敬，傳遞正能量。
2025杏輝宜蘭馬拉松今下午2時開放報名，至8月8日止，縣政府邀請全國跑者一起踏上這條融合山海湖風景、生命故事與公益精神的賽道。報名網址https://irunner.biji.co/Yilansinphar2025。
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