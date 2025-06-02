知卡宣公園施工民眾嫌太吵 縣府：開放前工程改善安全

花蓮知卡宣綠森林親水公園每年暑假開放，滑水道、人工衝浪池等設施吸引許多親子遊玩，不過近日有民眾發現公園施工聲響明顯，擔心工程影響遊憩品質而向議員陳情。縣府農業處表示，在7月開放前，會有既定的施工檢查，保障親子戲水安全，今年還會有水上充氣設施，未來會注意施工音量。

無黨籍花蓮縣議員楊華美指出，端午連假期間，知卡宣公園持續施工，尤其戲水區施工聲響明顯，引發部分民眾關切，不但施工期間使用不便，且不清楚工程細節與未來規畫，也擔心影響遊憩品質。她呼籲相關單位應加強施工公告與說明，讓民眾充分了解施工內容及可能影響，並重視使用者體驗。

農業處回應，目前工程包括漂漂河立面打磨、滑水道、幼幼池、造浪池鋪面更新、地坪整體粉光處理等，大部分已完工。整體工程預計於6月底前完工，目標在暑假前完成設施更新，確保民眾暑期安全使用。

農業處長陳淑雯表示，今年知卡宣親水活動會在7月12日至8月24日舉行，在活動開放前，每年都會固定針對不管是池底防水，還是泳池安全設施，都會確認安全性與改善，尤其是池底防水、泳池泳道平滑度等，且工班周六、日都沒有休息，努力提升親水設施安全。

陳淑雯說，工程有一些設施打除，大概今天就會完成，針對民眾反映工程聲量過大，依據環保局規範，在施工期間聲音都在許可的範圍內，之後會更加的注意音量。