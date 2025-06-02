感染新冠人數增…宜蘭各地加開疫苗快打站時間地點一次看

新冠疫情來勢洶洶，疾管署預估6月底到7月初將到達最高峰，每周會有超過20萬人以上確診。宜蘭縣因應這波疫情，即日起在各鄉鎮市衛生所全面加開疫苗快打站，提供JN.1疫苗免費接種，請超過6個月以上且尚未接種新冠疫苗的民眾前往施打，確保安全。

這波疫情變異株來襲，衛福部疾管署以每周超過20萬人以上確診的數字估算，預計到8月初的2個月內，全國確診人數將超過171萬人，而且經過端午節連續假期，民眾出遊及聚會增多，病毒更容易傳播。

宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，國內新冠肺炎疫情已連續7週上升，疾病管制署預估這波疫情將在6月底至7月初進入高峰，目前新冠併發重症病例均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，且確定及死亡病例中，未接種JN.1疫苗者將近9成。

衛生局強調，目前新冠抗病毒藥物儲備充足，宜蘭除了61家合約醫療院所可提供新冠JN.1疫苗接種服務外，衛生局安排12鄉鎮市衛生所加開疫苗快打站，請民眾就近前往接種，保護自己與家人。

另外，已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者、55歲至64歲原住民、滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下者等3類高風險對象，應儘速再接種第2劑疫苗，以期於疫情高峰前提升自我免疫保護力，降低重症或死亡風險。

至於快篩試劑部分，食藥署協調四大超商、連鎖藥局、社區藥局等通路，針對新冠家用快篩試劑持續鋪貨、補貨，民眾如有購買需求，縣內藥局販售訊息可查詢。