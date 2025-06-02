基隆社區人行改善 通學步道安全有感

基市府推動國家新城社區人行環境改善四部曲工程，第三部曲是打造基隆客運站區旁及樂利三街263巷通勤、通學步道工程，排除電信箱阻礙、家用冷氣外突干擾及水溝蓋不平等問題，近日完工。

基市府工務處盤點人口密集且缺乏完善人行空間區域，鎖定改善安樂區國家新城交通環境，當地社區人口近8000人，但開發時預留人行空間不足，加上違規停車，且基隆客運往來頻繁，民眾和學童被迫走上車道，潛藏危機。

市府2023年起推動國家新城人行環境改善四部曲工程，首部曲是由安樂區公所與地方協調取得共識，在5處路口增設綠底斑馬線，並遷移會遮蔽人車視線的電杆。2024年二部曲工程是打通樂利三街150號至136號間人行道，延長人行通道長度。

工務處長簡翊哲說，改善人行環境過程面臨諸多困難，工務處、交通處、安樂區公所、地方民代及長樂國小代表會勘協調，才逐步克服。

三部曲工程規畫的實體與標線型人行道已在上月完工，長樂國小校長林維彬說，環境改善後學生步行變安全，家長更安心，民眾對行人友善有感。