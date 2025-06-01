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中橫東段2明隧道將動工擋落石 盼在2027年完工

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台8線中橫公路東段自去年403地震後，多處落石崩落道路受損，公路局公布6月管制施工路線。圖／公路局提供
台8線中橫公路東段自去年403地震後，多處落石崩落道路受損，公路局公布6月管制施工路線。圖／公路局提供

台8線中橫公路東段自去年403地震後，多處落石崩落道路受損，公路局除管制施工路線外，也預計在4個路段建造明隧道。目前靳珩隧道西口段預計本月開工，九曲洞隧道東口則在開工前整備作業，而九曲洞西口段及錐麓段多次流標，太魯閣工務段請顧問公司研擬短中期方案，不會放棄建明隧道。

中橫公路東段關原至太魯閣口道路，因地震造成多處坍方嚴重，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段在搶通後，短中期施作邊坡保護工程，長期規畫在九曲洞西口、九曲洞東口、錐麓路段及靳珩路段興建4座明隧道。

太魯閣工務段指出，明隧道工程現有2處發包，長度約150公尺的靳珩隧道西口段，經費為3億1300萬元，預計本月開工；九曲洞隧道東口的鋼架式防落石棚，施工長度約140公尺，經費約2億5400萬元，現階段為開工前的整備作業等，2座明隧道預計於2026年底至2027年初完工。

工務段表示，九曲洞西口、錐麓路段工程發包後尚未有廠商投標，東工分局請顧問公司針對2路段研擬短、中期復建方案，會繼續推動後期興建明隧道計畫。

另外，針對中橫公路東段6月管制措施，太魯閣工務段說明，114.6公里至167.3公里關原至天祥段，上午6時至下午4時30分開放通行；沿線126.9公里神木附近、134.8公里新白楊路段與158.8公里西寶附近災點，上午8時至下午4時整點放行1次，全段下午4時30分至晚間6時30分只出不進，封閉至翌日上午6時。

而167.7公里至184.5公里天祥至太魯閣口路段，上午7時至8時、上午10時、中午12時至下午1時、下午3時及下午5時至5時30分放行，下午5時30分至6時30分只出不進，晚間6時30分至翌日上午7時採夜間管制、封閉道路。

天祥至太魯閣口路段3處災點，包含179.5公里白沙一橋西端、180.5公里寧安橋西端、183.1公里長春橋附近等，每天上午8時至下午4時採機動管制，放行時前後工區互相配合，以當次放行前抵達兩端工區停等車輛全數通過為原則，隨後封閉管制；太魯閣口至長春隧道路段仍採分流通行，提醒用路人留意。

中橫公路東段自去年地震後，道路多處坍方嚴重，公路局規畫在九曲洞西口、九曲洞東口、錐麓路段及靳珩路段興建4座明隧道。圖／公路局提供、資料照
中橫公路東段自去年地震後，道路多處坍方嚴重，公路局規畫在九曲洞西口、九曲洞東口、錐麓路段及靳珩路段興建4座明隧道。圖／公路局提供、資料照
台8線中橫公路東段有多處落石崩落道路受損，公路局公布6月管制施工措施。圖／公路局提供
台8線中橫公路東段有多處落石崩落道路受損，公路局公布6月管制施工措施。圖／公路局提供

落石 太魯閣 中橫公路

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