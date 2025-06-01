國家新城人行環境改善第3部曲 汽車臨停空間變成人行道

基市府推動國家新城人行環境改善四部曲工程，第三部曲是打造基隆客運站區旁及樂利三街263巷通勤、通學步道工程，在溝通協調排除停車需求、電信箱阻礙、家用冷氣外突干擾及水溝蓋不平等問題後，近日完工，讓民眾和學童行走更安全。

基隆市長謝國樑上任後，致力打造行人友善城市，先執行汽車行經路口禮讓行人，接著要求行人遵守交通規則。為了確保人、車秩序，市府也增設實或標線型人行道，並在易生危險路口，畫設斑馬線。

基市府工務處盤點人口密集且缺乏完善人行空間區域，鎖定改善安樂區國家新城的交通環境，因為社區人員近8000人，但社區開發時預留人行空間不足，加上違規停車，當地又有基隆客運公車往來頻繁，民眾和學童都要被迫走在車道上，潛藏危機。

市府自2023年起推動國家新城人行環境改善四部曲工程，首部曲是由安樂區公所與地方協調取得共識，在5處路口增設綠底斑馬線，並遷移路旁會遮蔽人車視線的電桿，初步改善人行動線。2024年二部曲工程是打通樂利三街150號至136號間人行道，延長人行通道的長度。

國家新城人行環境改善三部曲工程內容，主要是在地六合里長潘德發長期觀察人車動態，建議在樂利三街基隆客運路段鋪設人行道，並延伸到改善樂利三街263巷人行條件，打造更完善的通勤、通學步道。

工務處長簡翊哲今天說，三部曲施工區域的交通環境亂象由來已久，想要改善人行環境面臨很多的困難，包括路邊停車需求、電信箱阻礙、家用冷氣外突、水溝蓋不平等問題，經市府工務處、交通處、安樂區公所、地方民代及長樂國小代表會勘協調，逐步克服。

工務處表示，三部曲工程能施作完成，徹底解決過去因路側停車阻礙人行動線，民眾和長樂國小學生要被迫與走在行車動線的問題，全靠市府各局處及管線單位跨部門合作及居民參與，實踐以人為本，並符合地方需求的交通願景。

三部曲工程規畫的實體與標線型人行道，已在上月間完工。長樂國小校長林維彬說，現在的通行環境，確實提升學生上下學安全，讓家長更安心，讓民眾對「行人友善」更有感。