聽新聞
0:00 / 0:00

10年機車未檢 基隆直接罰500元

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆7月起10年以上機車未定檢 ，「不寄通知」直接罰500元。記者游明煌／攝影
基隆7月起10年以上機車未定檢 ，「不寄通知」直接罰500元。記者游明煌／攝影

基隆市機車登記18萬餘輛，去年近3萬輛未按規定排氣定檢，環保局規畫今年7月開始加強未定檢處分力道，10年以上未完成排氣定檢的機車「不再另行寄發逾期未定檢通知」提醒車主，將依空汙法逕行開罰500元，仍不改善將移送監理機關註銷車牌。

環保局表示，機車滿5年後需每年進行一次排氣定期檢驗，去年基隆市有超過3萬輛機車未按規定時程排氣定檢，造成有許多車輛排放的廢氣高於排放標準影響基隆市的空氣品質。

環保局鎖定10年以上未定檢的老舊機車加強管理，「不再另行寄發逾期未定檢通知提醒車主」，將依據空汙法處500元罰鍰直接罰。以前很多民眾收到定檢通知單多仍置之不理，認為不是罰單，一拖再拖還是未按時間去定檢。

環保局說，民眾收到500元罰單後，經通知仍未改善者再處3000元罰鍰，如果還是不去檢驗，接下來就移送監理機關註銷車牌。

環保局長馬仲豪說，如果機車未使用、被偷，應盡速至監理機關辦理停駛、報廢或失竊登記，也可以透過「廢車回收一站通」辦理車體回收報廢手續，否則罰單會一直寄至。

「機車定檢e通知服務」，可以透過環保局官網或至30間排氣定檢站掃描QR code加入，將自動收到提醒通知。

環保局 機車族 基隆

延伸閱讀

華南青少棒／黃子齊雙響砲 北市打線發揮勝基隆

睽違25年重回基隆港龍舟賽 但龍舟擦撞、龍頭掉了

基隆7月起機車10年以上未定檢 「不寄通知」直接罰500

「狗屎」變「罰金」 台東環保局開出飼主首張1200罰單

相關新聞

花蓮富里重陽禮金加碼 65歲可領

花蓮縣富里鄉放寬重陽敬老禮金發放門檻，從原本需年滿70歲，下修到65歲就可領取，且額度再加碼，依年齡級距發放金額從800...

10年機車未檢 基隆直接罰500元

基隆市機車登記18萬餘輛，去年近3萬輛未按規定排氣定檢，環保局規畫今年7月開始加強未定檢處分力道，10年以上未完成排氣定...

廣角鏡／宜蘭冬山熱氣球 高雄熊來了

宜蘭縣冬山熱氣球嘉年華今年邁入第6年，在冬山舊河道碼頭旁農地舉行，民眾可乘坐熱氣球繫留升空，欣賞蘭陽平原的美景。昨天首日...

未隨手清狗便 台東環局開罰

台東多處公園及國際地標常有飼主遛狗，卻任令寵物隨地便溺，導致環境髒亂，民眾抱怨孩子腳底和衣服沾到狗便，氣得把衣服丟掉，不...

睽違25年重回基隆港龍舟賽 但龍舟擦撞、龍頭掉了

睽違25年基隆市政府重回基隆港辦龍舟賽，今天在基隆港東二碼頭登場，27支隊伍大家卯足全力爭取好成績，民眾在港邊吶喊加油。...

花蓮市圖7月起封館整修 暫停臨櫃借還及通閱

花蓮市立圖書館7月1日起將封館整修，預計年底完工，明年再會重啟服務。市公所表示，閉館期間暫停臨櫃借還書及通閱服務，仍有樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。