10年機車未檢 基隆直接罰500元

基隆市機車登記18萬餘輛，去年近3萬輛未按規定排氣定檢，環保局規畫今年7月開始加強未定檢處分力道，10年以上未完成排氣定檢的機車「不再另行寄發逾期未定檢通知」提醒車主，將依空汙法逕行開罰500元，仍不改善將移送監理機關註銷車牌。

環保局表示，機車滿5年後需每年進行一次排氣定期檢驗，去年基隆市有超過3萬輛機車未按規定時程排氣定檢，造成有許多車輛排放的廢氣高於排放標準影響基隆市的空氣品質。

環保局鎖定10年以上未定檢的老舊機車加強管理，「不再另行寄發逾期未定檢通知提醒車主」，將依據空汙法處500元罰鍰直接罰。以前很多民眾收到定檢通知單多仍置之不理，認為不是罰單，一拖再拖還是未按時間去定檢。

環保局說，民眾收到500元罰單後，經通知仍未改善者再處3000元罰鍰，如果還是不去檢驗，接下來就移送監理機關註銷車牌。

環保局長馬仲豪說，如果機車未使用、被偷，應盡速至監理機關辦理停駛、報廢或失竊登記，也可以透過「廢車回收一站通」辦理車體回收報廢手續，否則罰單會一直寄至。

「機車定檢e通知服務」，可以透過環保局官網或至30間排氣定檢站掃描QR code加入，將自動收到提醒通知。