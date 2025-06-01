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未隨手清狗便 台東環局開罰

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣環保局去年啟動「犬便不落地」政策，仍有飼主未遵守規定，今年1月至4月，共受理10件陳情、近日開出首張1200元罰單。圖／台東縣環保局提供
台東縣環保局去年啟動「犬便不落地」政策，仍有飼主未遵守規定，今年1月至4月，共受理10件陳情、近日開出首張1200元罰單。圖／台東縣環保局提供

台東多處公園及國際地標常有飼主遛狗，卻任令寵物隨地便溺，導致環境髒亂，民眾抱怨孩子腳底和衣服沾到狗便，氣得把衣服丟掉，不敢讓小孩在草地上玩，縣府指出，1至4月受理10件陳情、開罰1件，將派人員稽查取締，最高開罰6000元。

環保局去年受理53案民眾陳情飼主遛狗未即時清理狗便，占總件數的2%，今年至4月底受理10件，其中1名飼主在公園遛狗未帶撿拾狗便器，任由愛犬排便，當場開出1200元罰單，是宣導實施以來首張罰單。

台東近年大力推動慢經濟，森林公園、海濱公園、新生公園、三角公園及國際地標等都是旅遊熱點，但被發現部分飼主帶寵物出門卻未繫繩，也無視犬便不落地禁令，讓寵物隨地便溺。

「都不敢讓小孩在草地玩耍」，周姓縣民說，曾帶孩子去國際地標草地玩，孩子腳底和衣服都沾到狗大便，氣得她把衣服丟掉。吳姓縣民說，前幾年到海濱公園，眼睛沒放亮，一個不小心就踩到地雷（狗屎）了，「飼主真的要有水準一點」。

環保局強調，愛犬在公共場所排便未即時清理，可依廢棄物清理法處罰飼主1200元至6000元。

環保局 寵物 台東

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