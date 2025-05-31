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睽違25年重回基隆港龍舟賽 但龍舟擦撞、龍頭掉了
睽違25年基隆市政府重回基隆港辦龍舟賽，今天在基隆港東二碼頭登場，27支隊伍大家卯足全力爭取好成績，民眾在港邊吶喊加油。不過卻發生龍舟擦撞、划到一半龍頭掉了等一些小狀況。
今天上午基隆港邊就十分熱鬧，東岸碼頭、海洋廣場等都擠滿人潮，很多學校學生、家長來加油，有的民眾精心打扮各種造型如蜘蛛人、阿拉伯人、鹹蛋超人等，都很吸睛。
今年龍舟競賽在立委林沛祥協調下回到基隆港舉行，有別於以往在八斗子漁港舉辦，今年獲得基隆港務分公司的支持，開放東2碼頭做為龍舟競賽場地，吸引27支隊伍參賽，包括公開男子組15隊、公開女子組8隊、市府機關組4隊，較去年增加，在港灣間展開激烈競逐。
比賽過程激烈，選手都卯足全力，但卻小狀況不斷，發生龍舟擦撞、划到一半龍頭掉了等。
立委林沛祥說，今年非常難得，睽違25年重回基隆港划龍舟別具意義，民眾就在港邊加油，很有端午節的氣氛。
市長謝國樑表示，端午龍舟競賽嘉年華不僅是基隆市的重要節慶活動，更是城市文化與社區凝聚力的展現，感謝所有參賽隊伍與市民朋友的熱情參與。
教育處長徐燕立指出，基隆是個很特別的城市，港中有城、城中有港，今年的龍舟賽很開心可以達成市港合一，海洋廣場也安排嘉年華公益市集。
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