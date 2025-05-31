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宜蘭冬山熱氣球嘉年華登場 加碼夜間光雕秀

中央社／ 宜蘭縣31日電

宜蘭冬山熱氣球嘉年華今天起連續2個週末假日，在冬山舊河道碼頭農地登場，安排繫留升空及免費地面體驗，還有市集、街頭表演等，今天與6月7日晚間並加碼推出光雕秀。

冬山熱氣球嘉年華自民國107年由冬山鄉公所開辦至今，每年夏天吸引不少親子人潮。

冬山鄉公所發布新聞稿表示，冬山熱氣球嘉年華於今天、6月1日、6月7日及8日連續2個週末假日，在冬山舊河道碼頭旁農地登場；今年特別邀請高雄市政府精心打造的「高雄熊」造型熱氣球，首度於會場亮相。

冬山鄉公所指出，活動安排繫留升空熱氣球體驗，費用新台幣500元，採現場購票制，可俯瞰蘭陽平原美景；會場還有免費地面體驗，可走進熱氣球內部，聆聽人員解說，於活動當天在「幸福冬山」臉書（Facebook）粉絲專頁按讚後，出示給工作人員確認，即可兌換體驗券2張，數量有限。

此外，今天與6月7日的晚間6時45分至7時，加碼推出熱氣球光雕秀。

冬山鄉公所表示，今年搭配活動，冬山火車站附近安排街頭藝人及樂團演出，也有市集進駐販售小吃、飲品及在地特產。活動詳情可參考「幸福冬山」臉書粉絲專頁資訊。

農地 碼頭 熱氣球嘉年華

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