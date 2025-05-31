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花蓮市圖7月起封館整修 暫停臨櫃借還及通閱

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市立圖書館將從7月1日起封館半年整修。記者王燕華／攝影
花蓮市立圖書館將從7月1日起封館半年整修。記者王燕華／攝影

花蓮市立圖書館7月1日起將封館整修，預計年底完工，明年再會重啟服務。市公所表示，閉館期間暫停臨櫃借還書及通閱服務，仍有樂齡館、兒童館及漫畫閱覽室可提供閱讀資料，並有9萬多冊的電子書可上網借閱。

花蓮市圖是縣內13鄉鎮市辦證人數最多的圖書館，年度借閱數量達20多萬本，也是13鄉鎮之最，除了實體書本，市圖閱讀資源包括HyRead 及udn兩種電子書平台，總計有9萬多冊電子書，每年舉辦300多場次閱讀推廣活動，去年花蓮縣文化局公共圖書館營運績效評鑑，花蓮市圖各項營運績效指標名列前茅，獲選為13鄉鎮市唯一的「年度館」。

市公所表示，為提升市民閱讀品質與空間的安全，自籌900多萬元，整修位於國聯一路的市立圖書館，7月1日起將封館施工，針對館舍消防安全系統及室內空間配置全面整修，打造安全、舒適及富有現代感的圖書館，工期預計到今年12月31日，包括臨櫃借還書、跨館申請的通閱服務都暫停。

市長魏嘉彥表示，這次閉館整修半年，市公所同步規畫配套措施，電子書借閱服務不中斷，民眾仍可上網借閱；此外，還有市圖的樂齡館、進豐園區的兒童館及漫畫閱覽室，都可繼續使用閱讀資源，滿足不同年齡層的閱讀需求。

電子書 花蓮 圖書館

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