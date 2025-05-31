海科館AR恐龍生態園區受歡迎 暖東苗圃打造第二座

基隆市政府去年在國立海科館復育公園推出「AR恐龍生態園區」，累計到目前參觀逾7萬人次，周邊商家業績成長3至6倍。市府表示規畫在暖東苗圃打造第二座「AR恐龍生態園區」，配合森林、苗圃和水塘等地景設計，已委託專業技術團隊開發AR程式，預計年底營運。

暖東苗圃位於暖暖東碇路，動植物景觀相當豐富，是一處饒富趣味的森林浴場。天然林有紅楠、筆筒樹等，人工林有相思樹及柳杉。有300餘種植物、200餘種蝴蝶以及其他多種生物，是基隆近郊難得一處兼具親樹、觀鳥、賞蝶之樂的世外桃源、觀賞花鳥的好去處。

市府產業發展處長蔡馥嚀表示，海科館復育公園的「AR恐龍生態園區」成功經驗可以在暖東苗圃規畫第二座，因為暖東苗圃有很好的森林資源，旁邊又有運動公園，可深入讓民眾了解天然原始豐富的林相和生態。

市府統計，去年8月推動「AR恐龍生態園區」，至今年4月已有7萬人次參觀，周邊商家業績成長3至6倍，營運狀況穩定。

蔡馥嚀表示，暖東苗圃要再進一步活化空間，苗圃的溫室除種植苗木之外，也可以作培育工作坊、親子工作室，水塘可以作水溪生物導覽等，配合地景打造10組AR恐龍體驗區。