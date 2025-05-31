快訊

三峽肇事翁身亡還能求償？巴毛律師：家屬若做1事「就沒他們的事了」

「小孩愛吃」小熊軟糖哈瑞寶傳摻入大麻 食藥署出手：即起禁止輸台

端午連假如何開財運？雙子汰舊換新、射手換「1錢包」吸財

聽新聞
0:00 / 0:00

海科館AR恐龍生態園區受歡迎 暖東苗圃打造第二座

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆暖東苗圃生態林相豐，將打造第二座AR恐龍生態園區。記者游明煌／攝影
基隆暖東苗圃生態林相豐，將打造第二座AR恐龍生態園區。記者游明煌／攝影

基隆市政府去年在國立海科館復育公園推出「AR恐龍生態園區」，累計到目前參觀逾7萬人次，周邊商家業績成長3至6倍。市府表示規畫在暖東苗圃打造第二座「AR恐龍生態園區」，配合森林、苗圃和水塘等地景設計，已委託專業技術團隊開發AR程式，預計年底營運。

暖東苗圃位於暖暖東碇路，動植物景觀相當豐富，是一處饒富趣味的森林浴場。天然林有紅楠、筆筒樹等，人工林有相思樹及柳杉。有300餘種植物、200餘種蝴蝶以及其他多種生物，是基隆近郊難得一處兼具親樹、觀鳥、賞蝶之樂的世外桃源、觀賞花鳥的好去處。

市府產業發展處長蔡馥嚀表示，海科館復育公園的「AR恐龍生態園區」成功經驗可以在暖東苗圃規畫第二座，因為暖東苗圃有很好的森林資源，旁邊又有運動公園，可深入讓民眾了解天然原始豐富的林相和生態。

市府統計，去年8月推動「AR恐龍生態園區」，至今年4月已有7萬人次參觀，周邊商家業績成長3至6倍，營運狀況穩定。

蔡馥嚀表示，暖東苗圃要再進一步活化空間，苗圃的溫室除種植苗木之外，也可以作培育工作坊、親子工作室，水塘可以作水溪生物導覽等，配合地景打造10組AR恐龍體驗區。

蔡馥嚀指出，目前規畫未來主要客群以親子與學生族群、生態與科技愛好者、觀光客為主，計畫會舉辦主題活動和主題式遊程，如生態探索、恐龍 AR 冒險、觀光1日遊等。並與周邊店家、旅宿業者建立合作機制，透過科技生態旅遊帶動地方經濟發展。

基隆暖東苗圃生態林相豐，將打造第二座AR恐龍生態園區。記者游明煌／攝影
基隆暖東苗圃生態林相豐，將打造第二座AR恐龍生態園區。記者游明煌／攝影

生態園區 海科館 恐龍 基隆

延伸閱讀

基隆嶼落雷感電釀2傷 市府研擬禁登島氣象標準

雨神狂轟！遊客爬上基隆嶼高點賞美景 2人竟遇雷擊受傷

永和私幼教保員拎男童撞牆巴頭 家長心碎喊公開畫面

八斗子遊艇港亞果遊艇勝出 建商場、旅館可創20億收益

相關新聞

海科館AR恐龍生態園區受歡迎 暖東苗圃打造第二座

基隆市政府去年在國立海科館復育公園推出「AR恐龍生態園區」，累計到目前參觀逾7萬人次，周邊商家業績成長3至6倍。市府表示...

宜蘭冬山熱氣球嘉年華登場 高雄熊造型球首度亮相吸睛

宜蘭縣冬山熱氣球嘉年華活動從今天起，連續兩個周末登場，「高雄熊」造型的可愛熱氣球首度亮相，4天活動期間每天有兩場繫留熱氣...

連兩年調升花蓮富里鄉重陽禮金 放寬又加碼

花蓮縣富里鄉放寬重陽敬老禮金發放門檻，從原本需年滿70年，下修到65歲就可領取，且額度再加碼，依年齡級距發放金額從800...

升官不順先驅邪？花蓮吉安分局傳找乩童、貼符咒淨化 基層警：不務正業

花蓮吉安警分局近日傳出疑因前4任分局長仕途不順，3人遭降調警務參，另1人平調，都無法順利升官，竟找來乩童在警局內舉行淨化...

超優秀獲頒模範警察 他從警36年連36年甲等無任何懲處

台東警察分局第四組警務佐吳關志，迄今服務逾36年，長年在警政崗位上不僅考績36年來都為甲等，也未任何懲處紀錄，榮獲內政部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。