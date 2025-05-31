聽新聞
0:00 / 0:00
宜蘭冬山熱氣球嘉年華登場 高雄熊造型球首度亮相吸睛
宜蘭縣冬山熱氣球嘉年華活動從今天起，連續兩個周末登場，「高雄熊」造型的可愛熱氣球首度亮相，4天活動期間每天有兩場繫留熱氣球體驗，採現場購票。
冬山熱氣球嘉年華每年吸引萬人參與，今年邁入第6年，今、明，以及6月7、8日，在冬山舊河道碼頭旁農地舉行，可乘坐熱氣球繫留升空，吸引蘭陽平原的美景。
冬山鄉公所表示，繫留升空每天有兩場次，時間為清晨5時30分至上午7時30分，以及下午4時30分到6時30分，每場次限額120人，可升空體驗5到7分鐘。
繫留升空體驗費用500元，仍吸引不少民眾嘗鮮，因採現場購票制，且每人限購兩張票，公所建議民眾可以提前到場排隊，若搶不到票，下午3時30分到4時，也可進入熱氣球內部聽導覽解說。民眾可於活動當天下午場時間，上「幸福冬山」臉書粉絲專頁按讚，現場出示讓工作人員確認，即可兌換兩張體驗券。
冬山鄉公所表示，熱氣球嘉年華已成鄉內年度盛事，感謝高雄市政府支持，市府精心打造的「高雄熊」首度來到蘭陽平原亮相，模樣相當可愛。
今年活動依舊豐富，除了各式各樣的熱氣球，還有繫留升空、地面體驗、夜間光雕秀、薩克斯風演奏、樂團表演及街頭藝人演出等，冬山高架車站下方還有市集活動，邀請在地特色攤位展售，邀請民眾把握4天活動期間前往同樂
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言