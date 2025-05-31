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宜蘭冬山熱氣球嘉年華登場 高雄熊造型球首度亮相吸睛

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭冬山鄉舉辦熱氣球嘉年華活動，今天起連續兩周六、日登場。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭冬山鄉舉辦熱氣球嘉年華活動，今天起連續兩周六、日登場。圖／冬山鄉公所提供

宜蘭縣冬山熱氣球嘉年華活動從今天起，連續兩個周末登場，「高雄熊」造型的可愛熱氣球首度亮相，4天活動期間每天有兩場繫留熱氣球體驗，採現場購票。

冬山熱氣球嘉年華每年吸引萬人參與，今年邁入第6年，今、明，以及6月7、8日，在冬山舊河道碼頭旁農地舉行，可乘坐熱氣球繫留升空，吸引蘭陽平原的美景。

冬山鄉公所表示，繫留升空每天有兩場次，時間為清晨5時30分至上午7時30分，以及下午4時30分到6時30分，每場次限額120人，可升空體驗5到7分鐘。

繫留升空體驗費用500元，仍吸引不少民眾嘗鮮，因採現場購票制，且每人限購兩張票，公所建議民眾可以提前到場排隊，若搶不到票，下午3時30分到4時，也可進入熱氣球內部聽導覽解說。民眾可於活動當天下午場時間，上「幸福冬山」臉書粉絲專頁按讚，現場出示讓工作人員確認，即可兌換兩張體驗券。

冬山鄉公所表示，熱氣球嘉年華已成鄉內年度盛事，感謝高雄市政府支持，市府精心打造的「高雄熊」首度來到蘭陽平原亮相，模樣相當可愛。

今年活動依舊豐富，除了各式各樣的熱氣球，還有繫留升空、地面體驗、夜間光雕秀、薩克斯風演奏、樂團表演及街頭藝人演出等，冬山高架車站下方還有市集活動，邀請在地特色攤位展售，邀請民眾把握4天活動期間前往同樂

宜蘭冬山鄉舉辦熱氣球嘉年華活動，今天起連續兩周六、日登場，「高雄熊」也來同樂。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭冬山鄉舉辦熱氣球嘉年華活動，今天起連續兩周六、日登場，「高雄熊」也來同樂。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭冬山鄉舉辦熱氣球嘉年華活動，「高雄熊」也來同樂。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭冬山鄉舉辦熱氣球嘉年華活動，「高雄熊」也來同樂。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭冬山鄉舉辦熱氣球嘉年華活動，今天起連續兩周六、日登場。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭冬山鄉舉辦熱氣球嘉年華活動，今天起連續兩周六、日登場。圖／冬山鄉公所提供

街頭藝人 碼頭 熱氣球嘉年華

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