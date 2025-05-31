連兩年調升花蓮富里鄉重陽禮金 放寬又加碼

花蓮縣富里鄉放寬重陽敬老禮金發放門檻，從原本需年滿70年，下修到65歲就可領取，且額度再加碼，依年齡級距發放金額從800元到百歲以上人瑞的1萬元不等，預估增加735人受惠。

富里鄉是花蓮最南端的鄉鎮，以農業為主，是重要的白米產區，全鄉總人口9000多人，屬於高齡化鄉鎮，鄉公所自去年已經修訂自治條例提高發放金額，今年不但是連續第二年加碼，還放寬門檻。

鄉公所表示，去年共發放70歲以上長者1700人，總金額275萬元，今年再修訂自治條例，放寬門檻，禮金也全面升級。

富里鄉今年重陽禮金分成5個級距，新增的65到69歲發放800元，70歲至79歲從1200元提高到1500元、80到89歲原本2000元，調高為2500元、90到99歲從3000元提升到3600元，100歲以上人瑞有兩位禮金翻倍，從去年5000元調高為1萬元，預估總發放人數增加到2600人左右。