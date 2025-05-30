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2025蘭陽媽祖文化節 9月26日起登場

中央社／ 宜蘭縣30日電

宜蘭年度宗教盛事「2025蘭陽媽祖文化節」將於9月26日起一連3天登場，屆時仍循傳統由漁船組成海上遶境隊伍從南方澳漁港起駕出發，沿著宜蘭近海航行後從頭城上岸，再展開為期約2天半的陸上遶境。

宜蘭縣政府民政處今天表示，蘭陽媽祖文化節自2019年開辦以來，分別由南方澳南天宮等擔任主祀廟宇，今年改由南方澳進安宮，展現傳承與創新的宗教精神。進安宮創建於日治時期，歷史悠久，主祀天上聖母媽祖，尤以「寶石珊瑚媽祖」最為知名，長年來守護漁民與海上平安。

民政處指出，今年的蘭陽媽祖文化節以「海陸巡安、庇佑蘭陽」為主軸，9月26日活動開幕當天，將號召漁船隊伍於南方澳漁港集結，恭迎各神尊搭船出海起駕北上，隊伍將遶行宜蘭精神地標龜山島後至頭城鎮烏石港入港舉行儀典，之後展開為期2天半的陸上遶境活動。

民政處表示，陸上遶境以省道台9線公路為主軸往南，沿途至各鄉鎮市宮廟參拜與發放平安符。9月28日活動第3天傍晚回鑾南方澳進安宮，並舉辦回鑾科儀，為縣內祈福、護佑眾生，邀請全國信眾屆時來宜蘭體驗媽祖遶境、鑽轎腳及廟會文化。

遶境 宜蘭 媽祖 南方澳

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